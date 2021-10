El nacionalismo gallego ha mostrado estas últimas horas su enfado en las redes sociales por una broma que gastaron los presentadores del concurso MasterChef Celebrity que emite TVE.

En un programa grabado en A Coruña los conductores del espacio simularon el acento de la comunidad autónoma para hablar del percebe, uno de los productos estrella de la gastronomía local.

"Vendedlo como si fueseis el mejor percebeiro gallego", le pedía Samantha Vallejo-Nágera a los co-presentadores. Pepe Rodríguez se animaba y poniendo acento gallego contaba una historia sobre sus antepasados percebeiros en O Porriño (zona de interior que evidentemente no produce marisco).

"Samanthiña, vengo de coger estos percebiños, sabes que mi abuelo era de Porriño..." explicaba Rodríguez entre risas en la emisión de MasterChef.

La parodia no fue entendida como tal y enfadó a muchos usuarios de twitter de ideología nacionalista, que se han quejado amargamente por considerarla ofensiva. Incluso la portavoz nacional del BNG Ana Pontón calificaba como "vergonzoso" lo visto en el programa MasterChef Celebrity de TVE.

Muchos internautas secundaban el enfado y animaban incluso a la diputada a pedir explicaciones en el parlamento gallego y en el Congreso de los diputados.

"No se les ocurriría hacer esa broma con cualquier otro idioma", defienden algunos y otros recomiendan que "pidan disculpas en el mismo medio".

El nacionalismo gallego considera una ofensa la broma y se pregunta por qué no se hacen también imitaciones con otros acentos.

De todos modos, no todos los usuarios de twitter se han mostrado ofendidos. "Los gallegos hemos superado esos complejos", responde una twittera a la publicación de la líder del Bloque Nacionalista Galego.

¡Ofende quien puede, no quien quiere! Yo no me pienso dar por aludida…¿tú si? Los gallegos hemos superado esos complejos. Las parodias son eso:parodias 8apellidos vascos/catalanes, los morancos etc,cuando uno aprende a reírse de sí mismo supera los complejos