Se multiplican las denuncias por problemas en la recogida de basura en Santiago

En el barrio de Sar el cabreo es constante debido a los residuos que se acumulan en la calle y que desbordan los contenedores.

En la zona de Picaños, incluso, nos envían un vídeo donde se observa a los operarios pasar de largo en lugar de recoger los cartones que se han quedado fuera del contenedor.

Pero los contenedores de basura llenos y los residuos tirados en plena acera se repite en más zonas como en Santasmariñas.

Las quejas ciudadanas llegan además de otros puntos de Santiago, como en la Rúa do Home Santo, donde denuncian que desde el viernes por la noche y durante todo el fin de semana nadie se ha pasado a vaciar los depósitos.

En el barrio de Fontiñas algunos ciudadanos extendían sus quejas a las redes sociales.

@PazodeRaxoi Existe algún motivo polo que non se recolla o lixo no barrio das #Fontiñas? Non parece moi sensato nunha situación de alerta sanitaria. Mesmos impostos, mesmos dereitos non? pic.twitter.com/ZBVjSQzNug