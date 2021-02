Mujeres en el sector de la tecnología y ciencia, ¿siguen siendo minoría?

El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Por esta fecha se han organizado diferentes actividades en municipios, organizaciones y universidades; con el único objetivo de visibilizar el papel femenino en un sector donde aun hoy hay desequilibrios.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 11 DE FEBRERO EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA CIENCIA?

La Asamblea General de la ONU declaró el 11 de febrero el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que el género femenino desempeña en la comunidad científica y la tecnología. En su resolución del 22 de diciembre de 2015, el órgano de las Naciones Unidas dónde están representados todos los Estados Miembros justificaba la proclamación de este Día Internacional para apoyar a las mujeres científicas y promover el acceso de las mujeres y la niñas a la educación, la capacitación y la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como su participación en esas actividades, a todos los niveles

LAS CARRERAS STEM, ¿COSA DE HOMBRES?

¿Por qué las mujeres no optan tanto por carreras del ámbito STEM? Stem se refiere a las ramas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés, (Science,Technology, Engineering and Mathematics).

Según un informe de la Universidad de Santiago (USC), en el curso 2019-2020, las alumnas mujeres representaban más del 62% del total del alumnado. Con todo, según indican desde la propia entidad, la presencia de mujeres en las titulaciones del ámbito STEM es escasa. Algo "que no solo perjudica a las mujeres, reduciendo sus oportunidades de trabajo y de participación en los avances y decisiones del futuro tecnológico, sino que afecta a los resultados de las investigaciones, a la innovación y por lo tanto al bienestar de la sociedad", explica Mar Lorenzo, la vicerrectora de Igualdad, Cultura y Servicios de la universidad compostelana. Se está desaprovechando talento.

La USC ha programado mesas redondas y charlas para acercar las experiencias de científicas de diferente perfil y ámbito: física, química, tecnología inteligente, investigación... En COPE Santiago también hemos querido hablar con algunas de las mujeres que triunfan en profesiones de corte tecnológico y científico. Nos relatan por qué se han decidido por esa rama y qué se han encontrado en el camino. ¿Qué falla para que no haya tantas mujeres que se decanten por estos ámbitos profesionales? Nos explican que hacen falta más referentes familiares o públicos, que asienten ejemplos para las nuevas generaciones.

Catarina Allegue, Investigadora postdoctoral del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS)

"En la educación empieza todo y a mí me hubiese gustado que científicos me hubiesen contado qué es esto de la ciencia". Allegue cuenta que siempre tuvo una debilidad hacia las ciencias de la vida y de la naturaleza: "de pequeña coleccionaba minerales". Esa semillita creció y se vio muy arropada por su entorno. También reconoce que no es un camino de rosas "no sé si alguna carrera lo es, hay cosas que mejorar, es un trabajo inestable y no bien remunerado, pero muy enriquecedor, así que a las niñas las invitaría a apostar por esto si les gusta. Les abro las puertas de mi laboratorio para que nos visiten cuando quieran".

Mónica Remiseiro, Licenciada en Matemáticas y Product Owner, departamento de TI en FINSA

"El ámbito de las matemáticas siempre me llamó mucho la atención, desde bien pequeña". En su clase, en la facultad, las mujeres eran minoría y relata que se orientaban más hacia la educación, mientras que los hombres se centraban en la investigación, estadística y empresa privada. No fue su caso, aunque lo valoró. Remiseiro se presentó a una entrevista de trabajo en la empresa maderera FINSA y lleva ya 21 años trabajando aquí: "es verdad que en el área tecnológica cada vez hay más mujeres, pero queda mucho trabajo". ¿Qué falta para acortar esas distancias? "Es un trabajo diario, de familias, colegios, de toda la sociedad, hay que romper etiquetas porque parece que hay determinados trabajos que no están hechos para mujeres y siempre aportamos".

Diana Maroño, Ingeniera en Electrónica industrial y automatización en FINSA

Diana Maroño explica cuando estaba estudiando había minoría femenina en las aulas: "Éramos muchas menos que los hombres en los estudios. Ahora se ven más, pero aun estamos en minoría". El motivo, apunta, algún estereotipo erróneo. En su caso no lo tuvo claro desde pequeña, pero en el colegio siempre se le dieron bien las matemáticas y sabía que quería optar por la rama científica. A las niñas de hoy las anima: "Hay muchas posibilidades, es un trabajo que te aporta, estás siempre innovando, no estás siempre haciendo lo mismo".

Lorena Domínguez, Ingeniera de telecomunicación y Project Manager del área de negocio de Hospitality en Televés

Lorena Domínguez llegó a Televés gracias a un proyecto de la carrera. En ese momento buscaban gente y pudo acceder a un puesto de trabajo. Se decidió por la rama de las telecomunicaciones porque lo tuvo claro desde siempre: "en ese momento, además, las telecomunicaciones estaban en auge, es un mundo que evoluciona muy rápido y a mí me gusta eso". En clase eran muchos más alumnos que alumnas. Le preguntamos por qué y señala a la visibilidad de más mujeres en estos ámbitos y los ejemplos familiares: "yo creo que es por los referentes cercanos".