Montse, paciente de cáncer de mama en Santiago: "Pedir ayuda es de valientes"

La palabra cáncer sigue dando escalofríos, miedo, angustia... El 4 de febrero el cáncer tiene su día en el calendario para visibilizar esta enfermedad y recordar lo necesario de la investigación.

Hay 200 tipos de cáncer distintos. En España se diagnostican alrededor de 34.088 nuevos cánceres de mama en el año 2020 según el Sistema Europeo de información del cáncer (ECIS), lo que representa el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres. Una de las personas que lo ha padecido es Montse Liñares.

AUTÓNOMA Y CON CÁNCER DE MAMA

Montse tiene 57 años y hace dos en un control rutinario le llegó la noticia: tenía cáncer de mama: "Fui a hacer la mamografía, esta que haces por la Xunta, y me llaman al trabajo para repetir las pruebas... ahí me di cuenta de que tenía algo malo". Ella agradece el trato profesional y personal: "Muy cariñosos, en un día o dos tenía todas las pruebas y luego... te operan". También recuerda el acompañamiento de la asociación: "Marcos (el psicólogo de la AECC en el Hospital Clínico de Santiago) es un profesional como la copa de un pino, que nadie lo pase mal, él nos ayuda a todos". La gente que no tenga miedo a hacer una llamada: "Pedir ayuda no es de cobardes, es de valientes"

La tuvieron que operar y quedó con secuelas en uno de los brazos, lo que le obligó a acudir a terapia y a realizar ejercicios. Montse está muy agradecida a laAECC (Asociación Española Contra el Cáncer). Este organismo le brindó apoyo, compañía, servicio psicológico y también clases para recuperarse físicamente. El covid no ha impedido que continúe con esta actividad, pero ahora la realiza a través de la plataforma Zoom, para evitar contagios.

Al margen de la enfermedad tuvo otro problema, los gastos derivados de no poder trabajar de manera habitual. Ella es autónoma y tiene un negocio de bisutería, joyería y trajes tradicionales. Tras ser diagnosticada con cáncer de mama ha tenido que tomar las riendas de la tienda su hija. Ella ahora ha superado la enfermedad, pero sigue de baja por depresión: "En el momento en el que estás con el cáncer, estás luchando y quieres vivir. Cuando lo pasas... llega el bajón, muy grande. Yo ahora estoy de baja por depresión, es difícil salir de ella".

Montse nos cuenta las dificultades económicas para las personas autónomas ¿Su prestación? 600 euros mensuales. "Es injusto, deberíamos recibir lo mismo que un asalariado normal... si tienes que pagar una renta, el coche, la hipoteca, comer... en un momento tan malo de tu vida, estás sufriendo mucho y no te ayuda nada pensar en cómo vas a pagar todo".

Afortunadamente, su marido tiene empleo y entra más dinero en casa, sino, no sería posible mantener una vida digna.

Montse ha querido aprovechar este día para pedir que los autónomos tengan los mismos derechos que los asalariados. Y más, si cabe, en casos de larga enfermedad.

Audio Montserrat Liñares ha padecido cáncer de mama





Desde la Asociación Española Contra el Cáncer ponen cifras económicas al coste de la enfermedad: entre gastos directos e indirectos, el cáncer provoca un coste económico al 41% de las familias superior a 10.000€ y casi 30.000 personas diagnosticadas podrían no asumir estos gastos por su situación de vulnerabilidad.

En Galicia más de 1.500 personas se encuentran en situación laboral de riesgo por un diagnóstico de cáncer. En su mayoría se trata de personas trabajadoras por cuenta propia o en situación de desempleo.

¿CUÁNTOS CASOS DE CÁNCER SE DETECTAN CADA AÑO EN SANTIAGO?

En nuestra área sanitaria, Santiago-Barbanza, se diagnostican entre 2.500 y 3.000 tumores cada año. El jefe del servicio de Oncología del CHUS (Complejo Hospitalario Universitario de Santiago) nos contaba que los más comunes son de mama, pulmón, colorrectal y de próstata. Hay pocas diferencias en Europa en cuanto a los tipos de cáncer que se detectan. El más "curable" es el cáncer de testículos, el menos "el gliobastoma multiforme (un tipo de tumor cerebral) y el cáncer de páncreas". Rafael López, sí explica en COPE Santiago que estamos "en un momento revolucionario, importante, porque se ha avanzado mucho en las investigaciones y se espera en los próximos años muchos más avances, aunque la pandemia de covid puede alterar el futuro".

Pese a este mensaje de esperanza, en la actualidad el cáncer sigue siendo la primera causa de mortalidad en varones y la segunda en mujeres.

¿SE PUEDE PREVENIR EL CÁNCER?

"Hay muchas cosas que podemos hacer". Nos explica el Doctor López. La fórmula es muy conocida para todos: el ejercicio físico, estar en forma, disminuir el alcohol, vacunarse del papiloma y hepatitis, "evitar la tortura del solárium para ponerse moreno" y no fumar. El jefe del servicio de Oncología del Clínico de Santiago, además, hacía un llamamiento a las mujeres jóvenes, han notado un incremento del tabaquismo en este grupo de población.

Audio Rafael López, jefe de Oncología del CHUS en COPE Santiago





