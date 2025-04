Monseñor Barrio recuerda al Papa Francisco: "Che, claro que me acuerdo de vos!"

Las tres fotos comparten estantería con el retrato de su madre, lo que prueba la importancia que Monseñor Julián Barrio da a los tres momentos en los que lo recibieron en el Vaticano Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Las imágenes están a la entrada de la casa del arzobispo emérito compostelano, en el seminario Menor de Belvís, donde recibe a COPE Santiago. Allí reside Barrio desde que dio el relevo a Monseñor Prieto hace dos años. Hemos venido, claro, a la caza de recuerdos y él parece encantado de echar un vistazo al retrovisor.

Monseñor Barrio conoció a Francisco cuando era “sólo” el cardenal Bergoglio de Buenos Aires. Era 2003 y el arzobispo compostelano había viajado a la capital porteña para participar en unas conferencias sobre el Año Santo 2004. Recuerda que fue el propio cardenal quien bajó a abrirle la puerta y que lo que iba a ser un breve encuentro se prolongó durante hora y media. De aquella entrevista Barrio salió encantado y con una idea clara en la cabeza: aquel hombre podía perfectamente ser el próximo Papa, y así se lo comentó a las personas que lo acompañaron a verlo.

“Aquello fue una anécdota, fruto de la actitud que yo vi en esa persona, una persona cercana, humilde, misericordiosa... A mi me subrayó muchas veces, vea a las personas con los ojos del corazón, no con los de la razón, con los del corazón”. Barrio recuerda aquel primer encuentro como “aleccionador: logré entender la problemática del mundo hispanoamericano, que él conocía perfectamente, yo le hice preguntas que él me respondió”.

Patricia Iglesias Monseñor Barrio conoció a tres Papas a lo largo de su etapa al frente de la Iglesia Compostelana



Me subrayó muchas veces: vea a las personas con los ojos del corazón Monseñor Julián Barrio Arzobispo Emérito de Santiago

Diez años pasaron hasta que los caminos de Barrio y Bergoglio volvieron a encontrase y fue de forma casual, porque resultó que apenas quince días después de la elección de Francisco al frente de la Iglesia estaba prevista una peregrinación de la diócesis compostelana a Roma. Para sorpresa de monseñor Barrio, el papa argentino no sólo lo reconoció. Recuerda entre risas que se dirigió a él: “Santidad, no sé si se acuerda de mi... y me respondió...Che vos, claro que me recuerdo la entrevista que tuvimos en Buenos Aires” E insiste, “era un hombre que de verdad miraba con los ojos del corazón. Después de diez años, incluso me recordó la conversación que habíamos tenido, como decimos aquí, me abraió!”.

El arzobispo emérito de Santiago subraya que Francisco era un gran orador pero “te hablaba después de haberte escuchado, eso fue un rasgo que a mi me impresionó y que se ha visto en él como Papa, como un hombre del diálogo, la escucha, la cercanía... que va más allá de lo pintoresco o anecdótico de los encuentros con él”.

FRANCISCO QUERÍA VENIR A SANTIAGO

El tercer encuentro personal fue de nuevo en Roma, esta vez ya con cita previa, para invitarlo a peregrinar a Santiago. Monseñor Barrio está convencido de que era un deseo de Francisco venir a la tumba del Apóstol. “Después también comprendí que distintas circunstancias habían podido... si no impedir, ver que a lo mejor no era lo más oportuno en ese momento”.

Era 2021 y “él estaba preocupado por el continente europeo, y yo en la entrevista personal aproveché para decirle que tenían un buen escenario para dirigirse a Europa desde Santiago... Dijo Sí...ya... ¿Por qué no vino? No quiero hablar de intuiciones...por qué no vino no lo sé, pero que él estaba interesado en venir sí que lo puedo decir”.

Barrio sí recibió como peregrino en Santiago a Benedicto XVI, a quien recuerda igualmente como un papa humilde y cercano. Precisamente la preparación de esa visita hizo que, de los tres Papas a los que conoció, la relación con Ratzinger fuese la más estrecha. “Vino en un día brumoso en Santiago y él me dijo que no iba a salir el sol. Yo le contesté... el sol ya nos ha salido viniendo usted, Santidad”. Monseñor Barrio recuerda que el Papa Benedicto visitó “a todos los que estábamos en la casa (el Arzobispado) mi madre aún vivía y tuvo un encuentro entrañable con ella... Yo estaba preocupado, porque se nos echaba encima la hora de la misa en la Plaza del Obradoiro, pero él con toda la serenidad, allí estuvo hablando con mi madre, algo que yo le agradecí muchísimo”

Insiste Barrio en que no se puede comparar a unos Papas con otros, porque las circunstancias que le tocaron a cada uno son distintas y cree que el camino de esperanza que abrió Francisco en la Iglesia ya no tiene vuelta atrás.