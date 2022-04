"Gracias por demostrarnos el calor de la acogida y la preocupación de Buen Pastor por todas y cada una de sus ovejas": la cofradía de los Hermanos, como se conoce popularmente a la hermandad del Santísimo Cristo de la Unción y Nuestra Señora de la Serenidad no ha querido esperar más para reconocer la entrega del Arzobispo de Santiago, no sólo a esta institución, sino a "toda la diócesis".

Por eso, la Junta de Gobierno del 15 de marzo de 2022 acordaba nombrarlo cofrade de honor, una distinción que Monseñor Barrio recibía por sorpresa la tarde pasada. Acudió como en otras ocasiones a celebrar la Eucaristía en la que se daba la bienvenida a nuevos miembros de la Cofradía, sin saber que él saldría también de la sencilla celebración con su medalla.

En el breve discurso leído por el secretario de la Cofradía, Fernando Miramontes, se subrayan también "las palabras de aliento y estímulo para hacer vivo el mensaje de Jesús de Nazaret en nuestras vidas, a través de la cercanía y el encuentro con los demás".





Barrio agradeció el "cariño, afecto y consideración en la que me tienen y en la que he tratado de corresponder cada día", aseguró, y alabó la "bondad y la generosidad de la Cofradía", que afirmó llevar "en el corazón esté donde esté". El arzobispo compostelano admitió que lleva muchos años "acompañándoles, pero también sintiéndome acompañado".

El coordinador general de la Cofradía, José Manuel Fernández, explicaba a Cope Santiago que Monseñor Barrio "siempre ha sido un hombre de la casa, ha jugado en nuestro equipo desde hace 20 años, siempre ha venido a hacer el Triduo con nosotros". Por eso han querido aprovechar la celebración de este año, en puertas ya de la Semana Santa, para la distinción.

José Manuel asegura que "la gente está muy ilusionada con la vuelta de las procesiones después de dos años sin poder salir a causa de la pandemia. Es rotundo: "si llueve no salimos, la imaginería que tenemos no nos permite arriesganos". Recuerda que su día grande es el Sábado Santo, cuando sacan "una Inmaculada y el Descenso, además de una Cruz de grandes dimensiones que portan más de una treintena de niños". "Tenemos las docenas de huevos listas para Santa Clara... haremos todo lo posible para que no llueva, pero eso ya no está en nuestra mano", añade.