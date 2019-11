Inmobiliarias que abren las puertas a okupas

La situación la denunciaba la Asociación AGALIN, que agrupa a distintas empresas del sector.

Lo que apuntan es preocupante: algunos okupas consiguen las llaves de los pisos en los que acaban instalados de manera irregular a través de las propias inmobiliarias. Y, además, el método que utilizan es bastante simple: acuden haciéndose pasar por interesados en el alquiler de la vivienda, dejan una fotocopia de su DNI y se van con la llave, sin que nadie los vigile o controle. No tienen supervisión de ningún tiopo. A partir de ahí solo tienen que hacer un duplicado y entregar la original, después, a la agencia.

La denuncia de un propietario en Pelamios ha hecho saltar las alarmas.

¿ES ESTO COMÚN?

Pues, a pesar de lo que podamos creer, desde el sector avisan: no es una práctica residual, lo hacen muchas inmobiliarias.

¿El motivo? La asociación galega de inmobiliarias lamenta que este tipo de casos se de porque las agencias quieran ahorrarse puestos de trabajo. Prestan directamente las llaves a los supuestos interesados y, lo que es más grave, sin el conocimiento o consentimiento del propietario.

Además de esta problemática no menor, de cesión de las llaves de viviendas a desconocidos, hay que añadir los pequeños robos que se producen en el interior de estos pisos. Desde AGALIN apuntan a que los visitantes pueden sustraer objetos, electrodomésticos o cualquier pertenencia del propietario y al no estar presente ningún representante de la inmobiliaria, el dueño no tendrá a quién reclamar lo que eche en falta.

CÓDIGO ÉTICO

Desde la asociación de inmobiliarias gallegas condenan este tipo de prácticas contrarias al código ético que exigen a las empresas del sector que quieran unirse a la entidad. Recuerdan que el propietario acude a una agencia para recibir asesoramiento en cuanto a sus necesidades y para la tramitación de los contratos y estas prácticas hacen que se lo pienses dos veces antes de alquilar.