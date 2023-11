Inundaciones en Santiago: De las patrullas vecinales al humor de quien sale a pescar a la calle

Armados con escobas y sachos. Así salen los vecinos de Rial de Conxo cada vez que llueve con cierta intensidad en la ciudad. No hace falta, nos dicen, que caiga agua de manera extraordinaria, para que sus calles acaben convertidas en ríos y el agua llegue a varios garajes.

En esta zona de Santiago han creado un grupo de WhatsApp para formar una especie de patrullas contra las inundaciones. Sobre todo pensando en los vecinos que necesitan ayuda para achicar agua, como puede ser la gente mayor. Entre ellos se dan los avisos y se mantienen vigilantes cuando llueve. El objetivo es actuar con tiempo para minimizar los daños de la lluvia en sus viviendas.

Cedric Denolf es el presidente de la asociación vecinal que se está constituyendo en la zona y nos confiesa que: “al final entre el grupo pasamos los avisos de quién tiene una inundación y, a mayores de esto, vecinos cogen directamente el sacho para limpiar las arquetas en la calle porque bajan las hojas y tierra del monte. Al final intentamos hacer el trabajo del Concello”. Están hartos, pero no resignados. Cedric no se conforma a que la situación siga así. Nos recuerda que ya ha enviado informes al Ayuntamiento y se muestra especialmente molesto por el silencio administrativo.

Y eso a pesar de que un concejal del gobierno municipal es vecino de este barrio: “Aunque sea para dar la cara y presentarse porque eres concejal del gobierno actual… Aunque no digas nada. Como concejal te tienes que preocupar por tus vecinos, no es solo la fotito cuando interesa o el reparto de propaganda cuando hay elecciones. Lo siento. Pero es que tenemos un cabreo…”

Y es que nos insiste: el diálogo con el gobierno municipal es nulo. El problema aquí no es tanto falta de limpieza, sino la necesidad de mejorar las canalizaciones porque: “no dan abasto”. Cedric es crítico con la situación, si bien reconoce que viene de años atrás, urge al gobierno actual a acometer las inversiones necesarias “porque aunque estamos alejados del centro, también pagamos impuestos”.

También de las últimas horas muy llamativo el vídeo de un vecino de Viso que, ante la riada en la carretera, se calzó unas chanclas, se sentó en una silla de playa y sacó una caña de pescar. No pescó ningún ejemplar, pero sí despertó la carcajada de la audiencia en las redes sociales. Esta fue su particular forma de protestar por la situación.

El problema en Viso también se produce cuando llueve con cierta intensidad, pero de forma más o menos habitual. Xurxo Salgado, el presidente de la Asociación vecinal, nos confirma que el Concello es conocedor de la situación: “el humor que no falte nunca, pero ya veis las imágenes, en nuestra vida cotidiana nos sentimos impedidos… llega un momento en que el día a día es inviable”. En Viso, cuando se acumula la lluvia, va a desembocar en medio de la aldea: “La salida de la laguna de la Ciudad de la Cultura desemboca aquí y cuando se hicieron las obras de la autopista se derivó a la misma zona”. Baja con tal fuerza el agua que puede tirar a la gente mayor: “pones un pie en la calle y el agua te llega a la rodilla”.

Xurxo nos dice que el problema viene de lejos y, aunque la nueva corporación se ha preocupado, siguen estudiando soluciones que no acaban de llegar: “Nosotros dimos soluciones posibles también, ya desde arriba, para que la piedra vaya quedando en pasos anteriores al desagüe y que no se forme tapón”. De momento no se han registrado inundaciones en las viviendas, pero lo ven inevitable: “Va a pasar porque cada vez sale antes el agua y viene con más fuerza. Pasa muy cerca de las casas, por la puerta. Estamos intentando que la cosa no vaya a más...”

A pesar del buen humor que intentan poner a la situación, estos vecinos se muestran cansados.

