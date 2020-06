Indignación por el ataque a la Capilla del campus universitario de Santiago

La Capilla del campus de la Universidad de Santiago ha quedado muy dañada después de un ataque el viernes, 12 de junio. Es una zona donde proliferan las pintadas, tanto en las paredes de la capilla, como en edificios colindantes, en la zona del Colegio Mayor Fonseca. Pintadas con mensajes políticos y en defensa de los independentistas catalanes.

Con todo, Javier García, el Delegado de Pastoral de Juventud, contaba en COPE Santiago que un grupo de personas ha conseguido forzar la puerta: "al haber entrado dentro han hecho varios destrozos, han arrancado cosas de las paredes, han roto cosas, han robado cosas...". Los hechos se han puesto en conocimiento de la Policía, que está investigando para dar con los autores.

Según nos cuentan desde la Iglesia, ha estado ya la policía científica tomando muestras y el lunes, 15, empezaban las labores de limpieza y los cerrajeros han cambiado ya la cerradura. El viernes, 19 de junio, tendrá lugar una eucaristía y será la última antes del verano. Después, el templo quedará vacío y limpio para el próximo curso académico.

ACTO DE DESAGRAVIO CON EL ARZOBISPO DE SANTIAGO

El Delegado de Pastoral Juvenil explica en COPE que se celebrará una eucaristía de desagravio porque: "en el fondo lo que más nos duele a nosotros como cristianos, como creyentes, no es tanto el hecho de que puedan entrar y destrozar, como nos puede pasar en cualquier propiedad privada, pero sobre todo lo que nos duele es el tema religioso, que no les importe maltratar un lugar sagrado, atentar contra el sagrario, sacar las formas, jugar con ello, divertirse allí dentro... No son conscientes del daño irreparable que eso representa para nosotros. Es lo más doloroso".

Es por esto que será el propio Arzobispo compostelano, Monseñor Julián Barrio, el encargado de presidir la celebración del acto de desagravio.

CAPILLA DEL CAMPUS DE LA USC

Javier García nos cuenta que la Capilla lleva muchos años en el campus universitario. "El recuerdo que tengo, del 2006 ya se utilizaba siempre un día a la semana durante el curso lectivo: una eucaristía y una oración, también algún acto especial". Normalmente, un grupo de 40 personas acude de manera frecuente a este templo, que se llena en actos más especiales en el calendario, como la celebración de la Navidad.