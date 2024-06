Habitaciones realquiladas a familias por 400€ en Santiago: Cáritas insiste en la falta de vivienda

20.027 personas llamaron a la puerta de Cáritas Diocesana de Santiago en 2023, una cifra que supone un incremento de un 22% en relación con el año anterior. En la memoria que presentó la institución esta mañana se recoge también otra cifra para remarcar: fueron más de 44.400 las beneficiarias de los distintos servicios de la ong de la Iglesia, porque detrás de quien llama suele estar una familia, no una persona sola.

Por primera vez, la mayoría de los atendidos son personas inmigrantesno comunitarias: rozaron el 50%. Más mujeres que hombres, y ojo también a otro dato: la mayoría son familias de mediana edad, entre 36 y hasta 65 años.

La directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas, era muy tajante a la hora de señalar la falta de vivienda como el factor más importante de exclusión en estos momentos en toda España y también, aquí en Santiago. Los precios de mercado están por encima de las posibilidades de muchísima gente y las cifras de Cáritas ya de este 2024 hablan por si solas: un 45% más de peticiones de ayuda para el alquiler en comparación con el primer semestre del año pasado. El problema afloró primero en las grandes ciudades, pero ahora está también en villas más pequeñas y en el entorno rural: "tenemos graves dificultades para que las familias encuentren viviendas de alquiler". E insiste en un problema que no es nuevo, pero que sigue siendo sangrante: "el realquiler de habitaciones es una realidad dramática, 300, 400€ por una habitación en la que está una familia. Esto es un hecho cotidiano que atendemos".

AUMENTO DE LOS INGRESOS EN UN 13%

Los gastos de Cáritas en 2023 rozaron los ocho millones de euros, con la cobertura de necesidades básicas a la cabeza: más de un 40% de esos recursos, seguida de trabajo digno y vivienda. Atender estas y otras necesidades que les llegaron fue posible gracias al incremento de un 13% de los ingresos: rozaron el año pasado los nueve millones de euros.

Remarcaba la directora de Cáritas diocesana de Santiago que siete de cada diez euros que invirtió la institución procedían de donaciones, legados o subvenciones particulares, no públicas. "Eso es precisamente una de las características de la acción de Cáritas, nos permite decidir, nos permite actuar rápidamente y adecuar con celeridad y eficacia ante las necesidades presentes". Esta capacidad de reacción fue muy importante durante la pandemia, pero también ahora "ante la llegada de familias que llegan sin ningún recurso a los que acogemos, damos vivienda, formamos e integramos, buscando iniciativas de inserción laboral".





TRABAJANDO POR LA INTEGRACIÓN DE LOS REFUGIADOS UCRANIANOS

No aparecen en la memoria de 2023, pero Cáritas Diocesana de Santiago sigue sosteniendo desde hace dos años a las 21 familias ucranianas que fueron acogidas en el albergue del Monte do Gozo. El objetivo de la institución es avanzar en la integración laboral y social de estas familias y que en los próximos meses puedan cambiar la habitación en la que residen por una vivienda. Recuerdan que son familias asentadas en Santiago y con 17 menores escolarizados aquí, por lo que reclaman implicación del concello compostelano en este proceso. "Está claro que pasados dos años este período de acogida acabó y el reto que afrontamos ahora es abrir puertas al futuro. No tiene sentido hoy por hoy que sigan residiendo en el albergue...son mayoritariamente familias monoparentales, porque los padres están en la guerra." "Que puedan normalizar su vida como el resto de los ciudadanos santiagueses es el reto que hemos puesto encima de la mesa, llevamos varios meses en proceso de integración sociolaboral, pero también necesitamos la implicación de todas las administraciones, la de Santiago, también" insiste Farjas.

La directora de Cáritas Diocesana explica que se está abordando caso a caso y recuerda: "hay veces que la gente acude a Cáritas en Pontevedra y acaba en Coruña". Lo importante es la inserción laboral y "conseguir la vivienda, entendemos que una habitación de un albergue no es el lugar adecuado".