Galicia espera un tiempo "anormalmente cálido" la próxima semana, según la AEMET

Después de semanas con muchos días lluviosos y de riesgo de inundación de media docena de ríos de Galicia estos días, los meteorólogos avisan de un cambio de tiempo notable para la semana que viene.

"Marcada anomalía cálida para la próxima semana en Galicia", avanza la Agencia Estatal de Meteorología en su perfil de twitter este viernes.

Los datos apuntan a que será la última parte de la semana cuando se note ese anunciado aumento de las temperaturas en la comunidad autónoma.

Ya este viernes se van a alcanzar temperaturas máximas por encima de los 17 grados en ciudades como Vigo, Ourense y Pontevedra y todo el fin de semana se presenta con tiempo seco y valores agradables.

Las temperaturas mínimas están siendo suaves estos dias, con valores por encima de los 9-10 grados en muchos puntos de la región.

#findesemana en Galicia:

Sábado.

☁️ de madrugada -> ⛅️ -> ☁️ ao final do día polo ost

��️ lixeiro ��

Vento de compoñente sur frouxo

Domingo.

⛅️ no litoral occidental e ☀️��️ no resto

��️ máximas ��

Vento de compoñente sur frouxo