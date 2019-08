Fotodenuncia: una marquesina de cara a la pared en Teo (A Coruña)

Una oyente de Cope Santiago nos ha puesto en la pista de una marquesina de lo más curiosa en el lugar de Texexe, en el municipio de Teo.

Lo raro de la instalación es que está situada de cara a un muro y no permite a los usuarios que se sienten en el banco ver si llega el autobús. No les queda otra opción que permanecer de pie si no quieren perder la conexión.

Los vecinos entienden que la decisión de colocar la marquesina al revés intenta protegerlos de las inclemencias meteorológicas del invierno pero critican que no se haya decidido optar por una protección de cristal en la parte delantera como sí hay en muchos municipios gallegos.