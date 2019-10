A Estrada se vuelca para ayudar al vecino que perdió su casa y negocio en un incendio

Manuel es un vecino de la parroquia de Berres, en el concello pontevedrés de A Estrada que perdió el lugar en el que vivía y su trabajo a causa de las llamas. Sucedió la semana pasada en un incendio que se llevó todo lo que tenía.

Nos cuenta, emocionado que él y su familia "estamos bien", a ellos no les ha pasado nada, pero, evidentemente se encuentran muy desanimados. Manuel trabajaba en un taller de chapa y pintura en un local que estaba justo debajo de su vivienda. Le preguntamos por el origen del fuego y no está muy claro lo que pudo haber pasado: "en el taller siempre hay soldadura, cortes... y no me dijeron de qué podía haber sido, sospecho de alguna chispa". Las llamas calcinaron todo y no estaba asegurado. Ahora su familia está alojada con sus allegados.

CUENTA CORRIENTE DE AYUDA

El concello de A Estrada anunció que no se le iba a pasar la factura ni del servicio de emergencias ni de los Bomberos que trabajaron en la extinción. Además, desde el ayuntamiento explicaron que se han puesto en marcha mecanismos para recibir donaciones de todo aquel que quiera ayudar. A través de Cáritas del concello se ha activado un número de cuenta corriente.

El IBAN de la cuenta es ES50 2080 5031 2030 4004 0630

Nos cuentan que serán bien recibidas tanto transferencias anónimas o nominales como ingresos en ventanilla.

La cuenta se abrió con un ingreso de 100 euros realizado por la propia entidad financiera y va a permanecer abierta durante un plazo de dos meses. Concluido este tiempo, se entregará el dinero recaudado a la familia.

OLA SOLIDARIA EN LA COMARCA

Esta iniciativa no es la única que está en marcha. Los vecinos de Berres, la parroquia donde vivía la familia afectada, han iniciado su propia colecta a través de la asociación Novo Centro. Han empezado una campaña que ha conseguido reunir cerca de 19.000 euros.

Manuel nos explica que está muy agradecido: "solo puedo dar las gracias a toda la comarca, no solo a la Estrada".

Además, según hemos podido saber, otro vecino que acaba de cerrar su taller por jubilación está dispuesto a cedérselo para que pueda continuar trabajando hasta su retiro.