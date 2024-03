A la espera de resolver una herencia, con una deuda de 250.000 € y sin poder usar su piso turístico

Los pequeños propietarios de viviendas de uso turístico de Santiago han comenzado una campaña de información a los vecinos para que conozcan su situación…

En los últimos días, han comenzado a buzonear un escrito y este gesto les ha valido todo tipo de críticas. Los acusan de todos los males de la ciudad y las redes sociales vuelven a mostrar su cara más amarga.

La incertidumbre que ahoga a los propietarios de pisos turísticos de Santiago Las familias con algún piso turístico en Santiago denuncian que el Ayuntamiento las mantiene en un limbo: si operan se arriesgan a multas, si no lo hacen pierden su sustento Redacción COPE SantiagoSantiago de Compostela 28 feb 2024 - 10:09

En una respuesta en Instagram, por ejemplo, una cuenta con casi 4.000 seguidores asegura que los que trabajan siete días a la semana, cobran en negro y lo hacen sirviendo copas a los visitantes que gritan y babosean, no entienden a esos propietarios, a los que insultan sin miramientos. Entre los comentarios: lo mejor que les llaman es "especuladores intentando ir de víctimas" o "carroñeros".

Estrella Ferreiro es la portavoz de este grupo de pequeños propietarios y nos explica que estas críticas están muy dirigidas "Se ve que son dos o tres, pluriopinantes y opinan tanto que parece que la mayoría de la ciudadanía está descontenta… Incluso alguno nos traslada insultos con dudosa educación. Nosotros seguimos a lo nuestro y las ordenanzas se están retrasando más de lo previsto". Desde este colectivo insisten en que no están en contra de la regulación de las viviendas turísticas, pero se ven como las dianas de todas las críticas políticas y vuelven a poner de manifiesto que con la normativa municipal en Santiago un edificio entero podría convertirse en varias viviendas turísticas o toda la ciudad durante dos meses al año: ¿Cómo soluciona esto el problema que algunos señalan de masificación turística?

Insisten en que no son grandes tenedores: "Hay más de 600 familias y la mayor parte tienen una única vivienda destinada al alquiler de corta duración. No tienen 25, no, tienen una, son pequeños propietarios".

MARÍA: 250.000 EUROS DE HIPOTECAS Y PRÉSTAMOS Y SIN PODER UTILIZAR SU VIVIENDA DE USO TURÍSTICO EN SANTIAGO

En medio de todo este jaleo, encontramos la historia de María: ella tiene una vivienda que destina a alquiler de corta duración y turístico. En su caso, no solo a los visitantes que vengan a pasar unos días a la capital gallega, sino también a estudiantes ERASMUS o a trabajadores que vengan a pasar unas semanas por negocios en la ciudad… la casuística es diversa, pero María insiste: "yo considero que doy un servicio".

Está pendiente de una resolución judicial para repartición de la herencia, así que no puede vender patrimonio, pero sí se ha hipotecado. En su día, cuando vivía su madre, necesitaba recursos para pagar la residencia de su progenitora y optó por esta vía que le reportaba más beneficios: "si yo necesito 2.000 euros más al mes tendré que buscarme la vida". Así que se hipotecó para invertir en esas propiedades de la zona histórica compostelana. Ahora necesita el dinero para devolver los préstamos al banco y "a amigos que me han prestado dinero, algunos han cobrado, otros siguen a la cola, pero entienden la situación".

Cree que su situación es injusta porque ella comenzó a operar la VUT cumpliendo todos los requisitos que se le exigían entonces: "Yo me di de alta en el registro autonómico de la Xunta y pago mis impuestos. Ahora siento que han cambiado las reglas del juego a mitad de partida". Y es que los propietarios denuncian que el Concello cambió los requisitos, dejándolos desamparados y desprotegidos y con amenazas de multa: “Los que seguimos trabajando más o menos vivimos con ansiedad y nervios, pensando que nos puede tocar la lotería, pero al revés”.

A los que le dicen que dedique su vivienda a alquiler residencial les contesta: “son casas que no valen para larga duración. Yo nací allí, pasé mucho frío, pero son pequeñas y ahora están aisladas, pero hay que ventilar de manera habitual y si las tengo de mi mano cada poco yo las mantengo”.

A todos los “quebraderos” de cabeza, se suma que en la pandemia se quedó sin empleo y ahora tiene uno nuevo: “visitadora médica, que da para lo que da, el sueldo mínimo y poco más”. Y con eso va tirando “duramente”. A pesar de todos los problemas, María espera que poco a poco se vayan solucionando.