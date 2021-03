Denuncian el robo de dos cabras de la "Patrulla Caprina" que limpia los montes de Rianxo

"Estamos indignadxs". De esta forma arranca el comunicado en redes sociales con el que el colectivo Fousas ao Monte radicado en la localidad coruñesa de Rianxo, en la parroquia de Taragoña, denuncia el robo de dos de las cabras de la Patrulla Caprina, rebaño que, desde hace más de un año, pasta por sus montes para mantenerlos limpios de maleza y evitar así el riesgo de incendios.

Montes que este colectivo de impulso vecinal se está encargado de transformar en los últimos meses, talando y retirando especies foráneas de cultivo forestal intensivo como el eucalipto o invasoras como las acacias, para plantar árboles autóctonos y frondosas y evitar así tragedias medioambientales como la que provocó el gran incendio registrado en esta zona hace ahora dos años, a finales demarzo de 2019.

De hecho, la puesta en marcha de esta eficaz brigada caprina de limpieza es uno de los puntales donde se sustenta el proyecto de bosque vecinal que, con ilusión y mucho esfuerzo, está sirviendo de ejemplo para otras mancomunidades de montes comunales de Galicia que buscan cambiar el modelo forestal intensivo por otros modelos más sostenibes.

Imagen de los inicios de esta Patrulla Caprina con seis ejemplares adultos y varios cabritos

De ahí que el cabreo, y nunca mejor dicho, haya sido monumental tras comprobar la desaparición de dos de estos animales, "que están para pastar e limpar o monte, polo tanto non están tratados para consumo humano", advierten en su comunicado, ya que non han recibido el tratamiento sanitario adecuado y su consumo puede conllevar un riesgo.

"Isto non é para amedrentar, é para informar dunha realidade", aseguran desde Fousas ao Monte, anunciando que ya se ha presentado ante la Guardia Civil la correspondiente denuncia y haciendo un llamamiento al comprmiso de todos en el objetivo marcado: "este colectivo somos nós e somos toda a veciñanza, porque ten unha repercusión, porque estamos a coidar do monte de todxs. Se nos xuntamos a poñer ganas, ilusión e tempo, señores, sumen, non resten. Enorgullezámonos do que temos".