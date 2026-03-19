Tomeu Nadal: "La Kings League es pura intensidad, todo va muy deprisa"

El exportero del CD Tenerife, Tomeu Nadal, ha vuelto a la portería, pero en un escenario diferente: la Kings League. Tras casi ocho meses sin ponerse los guantes, Nadal se ha unido al equipo Porcinos FC de Ibai Llanos para sustituir durante aproximadamente un mes a un compañero lesionado.

La oportunidad surgió a través de un socio de su marca de guantes. Nadal ha explicado que aceptó la propuesta tras cuadrar los horarios con su trabajo. "Vi que era una experiencia poder vivirla desde dentro, y me animé, sobre todo porque no me implica nada en mi trabajo ahora", ha comentado sobre su decisión.

Es una experiencia muy chula para poder vivir, en principio es por un mes" Tomeu Nadal Exportero del CD Tenerife

Adaptación a un nuevo fútbol

Nadal ha descrito la Kings League como "un deporte diferente" al fútbol tradicional. "No tiene nada que ver, las dimensiones es muy distinto, incluso más pequeñas que que fútbol 7, hay mucha intensidad, todo va muy deprisa", ha señalado. A pesar de que los primeros minutos fueron una novedad, asegura que terminó por adaptarse.

También ha destacado el creciente profesionalismo de la competición. Según el portero, "la gente que está jugando ahora, pues tiene nivel y se dedica prácticamente a ello, incluso los equipos entrenan dos o tres días por semana". Considera que el torneo ha ganado en seriedad y es más profesional de lo que la gente puede percibir.

Seguimiento al CD Tenerife

Actualmente, Tomeu Nadal forma parte de la dirección deportiva del CD Castellón, pero no pierde de vista a su antiguo equipo, el CD Tenerife. "Por supuesto, casi todas las semanas prácticamente veo los partidos", afirma, explicando que es parte de su trabajo y aprovecha para seguir al conjunto blanquiazul.

Sobre la buena temporada del equipo tinerfeño, se ha alegrado de que se viva "una temporada así" tras un año anterior "bastante complicado y desagradable". Nadal ha expresado su deseo de que el club logre el ascenso pronto: "Ojalá en pocas jornadas consiga el ascenso, porque creo que la isla entera se lo merece".