El PP denuncia el mal estado del aparcamiento de Triacastela

Un paseo rápido por Triacastela es suficiente para darse cuenta de la necesidad de acondicionar la zona. Solo viendo las fotografías somos conscientes de la falta de adecentar esta parcela que en la actualidad presta ya el servicio de aparcamiento.

El contrato para las obras de ese parking fue firmado hace más de un año: en enero de 2021, con un plazo de ejecución de 4 meses. Antes de comenzar esos trabajos se detectaron problemas en los terrenos y se acordó una modificación del proyecto, pero el Partido Popular denuncia que nada se sabe de esto y, mientras, el tiempo pasa y aumenta el deterioro. Las fotos que traslada el PP nos muestran grandes fochancas en la tierra, que se han convertido en piscinas debido a las últimas lluvias.

Alejandro Sánchez Brunete asegura que "no es razonable que un contrato de obra permanezca suspendido durante más de un año. Es por eso que instamos al gobierno local a que lo tramite de inmediato o que, en su defecto, se ejecute una actuación provisional de bajo coste a fin de acondicionar un terreno que es un barrizal, lleno de fochancas".





Desde la asociación de comerciantes de Concheiros, Suso Fernández nos dice que tienen constancia de que pronto, este mes según le trasladan fuentes municipales, empezarán los trabajos.

Y, ¿esto será suficiente? ¿cómo quedará el aparcamiento en la propia calle de Concheiros? Fernández nos explica los compromisos cerrados con el gobierno de Sánchez Bugallo. En Concheiros quedarán 22 plazas para aparcamiento de coches que, durante el día serán para paradas rápidas, de media hora apróximadamente. Con esto se busca que haya rotación y que los clientes de los comercios tengan donde dejar su coche un momento para hacer recados. La idea es que esas mismas plazas sean de uso residente en las horas nocturnas. En esa calle de Concheiros se eliminan muchos huecos de estacionamiento y varios edificios carecen de garaje, lo que supone un problema para los que viven en el barrio.

Las obras municipales continúan, aunque el compromiso es que estén listas, al menos el grueso de los trabajos, el día 11 de marzo. Será ese día cuando arranquen los bonos corazón, los vales de compra para gastar en el comercio local.

Aunque cansados de operarios, obras y polvo que generan, Suso Fernández nos reconoce que el resultado está siendo positivo: "Va a quedar diferente, yo pienso que muy bien, cómodo, moderno... las aceras están quedando bien. Otra cosa va a ser la carretera, ahí tenemos algún miedo de problemas de circulación porque van a quedar los dos carriles iguales, en las dos direcciones y es una carretera muy estrecha".

Eso sí, nos cuenta Fernández que, a pesar de esa bolsa de plazas exprés cuando la calle abra por completo, esos espacios para el aparcamiento siguen siendo insuficientes. Hace una semana de la puesta en servicio del parking de Altiboia pero en este punto no hay reserva de plazas para clientes del comercio del barrio. En total, son un centenar de estacionamientos, del que treinta están reservados para residentes. Lo que nos cuenta el representante de los negocios de Concheiros es que esas plazas para vecinos no se ocupan durante el día y que podrían establecerse aquí plazas de parada rápida, para los que quieran hacer compras en el barrio, aunque no hay nada decidido.

