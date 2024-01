¿Incumple Santiago la ley de Bienestar Animal en el Refugio? "Es un almacén sucio y saturado"

Hacinamiento de animales, falta de limpieza, instalaciones en mal estado: son quejas que hacen voluntarios del Refuxio de Bando, algunos colaboradores en el centro desde hace más de una década. Aseguran que "no quieren un almacén de animales, sino un auténtico refugio".

Los voluntarios recuerdan que aunque a Bando llegan animales de diez ayuntamientos en total, la gestión depende del concello compostelano, al que reclaman que cumpla la Ley de Bienestar Animal. En Cope Santiago, una de las voluntarias veteranas, Pacucha Maceiras, explicó que "desde hace dos o tres años, la cantidad de animales se triplicó y hay caniles de metro y medio por metro y medio en los que tienen que habitar hasta seis y siete perros, muchos tienen que dormir fuera, comer fuera a la lluvia y todo... y hay muchas peleas de perros y hasta se matan entre ellos"

Vídeo





Mientras que vivan en el Refuxio, que estén en buenas condiciones

Pacucha segura que hay gatos que pueden pasar meses sin salir al exterior, encerrados en jaulas o gateras y que los voluntarios no dan abasto para pasear a los perros. Denuncian además instalaciones deterioradas, "con puertas o bebederos rotos" y "donde el suelo se llena de agua cuando llueve y con evidente falta de higiene". Han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas "para que los dirigentes políticos del Ayuntamiento de Santiago de Compostela asuman sus obligaciones y apliquen en el Refuxio de Bando la Ley de Bienestar Animal, garantizando el buen estado físico y mental de los animales, en relación a las condiciones en las que viven y mueren", señala el escrito.

Audio





LA DIRECCIÓN DEL REFUXIO ACHACA LA SATURACIÓN A UN AÑO RÉCORD DE ABANDONOS

La directora del Refuxio, Olalla García, matiza algunas de las denuncias que hacen los voluntarios, pero no niega la situación de saturación en las instalaciones. 2023 fue casi de récord, con la llegada de 1.021 animales y con picos en los meses de verano de más de 160 en un mes.

Sólo a comienzos de la década pasada hubo algún año en el que se recibiesen en un año más animales abandonados, con el top en 2010, cuando llegaron 1.324. En estos momentos hay acogidos casi 550 animales, entre perros, gatos y algún pato.

García explica este incremento de abandonos por varias razones: entre las que más han pesado últimamente, la subida general de precios y la nueva ley animal. Cuenta que "desde había meses víñannos chamando ao Refuxio, preguntando como tiñan que facer para traernos ao seu can ou ao seu gato, pero sobre todo cans... Xente que tiña ao animais vivindo en patios ou amarrados, ou que pasaban un tempo solos... e tiñan medo que os multasen. Pensamos que toda esa desinformación fixo que a xente se desfixese dos animais por medo", explica García.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Con tantos animais, andamos moi xustos para todas as labores que hai que facer, estamos sobrepasados Vídeo





A más masificación, más problemas para mantener las instalaciones tan limpias como les gustaría, otra de las denuncias que hacen los voluntarios: "cantos máis animais hai, menos tempo lle podes adicar a cada un, máis manchan... sí que nos meses de verán vemos que nos quedamos moi xustos para todas as labores que son necesarias no Refuxio, nos vemos sobrepasados", reconoce.

La directora del Refuxio niega que haya espacios de metro y medio por metro y medio donde se amontonen los animales, pero en la visita que realizamos a las instalaciones este martes nos mostraba el canil más grande que comparten casi una decena de perros. Preguntamos por qué al lado otros ejemplares disponen de un espacio similar para uno o dos perros en exclusiva: se trata de animales "potencialmente peligrosos" porque otros, como los potencialmente peligrosos, tienen que estar solos o casi: "xa dende hai uns anos temos moitos problemas cos PPP, os cans de razas potencialmente perigosas" explica Olalla García. "Non se poden integrar en caniles con outros animais porque non os toleran, coa xente son estupendos, pero co resto de animais non... Así que outros caniles están máis saturados". La atención que necesitan estos ejemplares, que llegan cada vez con más frecuencia, obliga a vivir con más estrés al resto, lo que genera peleas entre los animales. "Non é algo exclusivo deste ano, sempre hai pelexas, e algunha con resultado de morte" admite García. En 2023 estima que "dous ou tres cans" murieron en esas circunstancias.

En cuanto a la denuncia de gatos enjaulados durante semanas, asegura que esta circunstancia sí se puede dar, pero en casos puntuales, cuando se trata de animales que padecen alguna patología y permanecen en la zona de hospitalización, y nos pone como ejemplo a "Violín", un felino que no para quieto dentro de una de las jaulas: "ten problemas neurolóxicos". Cerca de él hay otros animales encerrados también en espacios pequeños que según García, acaban de recibir vacunas o están a la espera de salir en adopción.

Audio





Bando es el único refugio público en Galicia que acoge gatos, por eso explican desde la dirección del centro que la cifra de llegadas de esta especie se haya incrementado tanto en los últimos años. Y reconoce, tal y como señalan los voluntarios, que de las 12 gateras de las que disponen, sólo la mitad tienen acceso a algún patio: en dos se están haciendo obras en estos momentos, pero otras cuatro no tendrán terraza a corto plazo. En las gateras sin lugar de esparcimiento exterior están confinados alrededor de una veintena de gatos en estos momentos.

Vídeo





¿REFUGIO QUE NACIÓ PARA UN CONCELLO Y DA SERVICIO A DIEZ SIN APENAS AMPLIACIÓN?

El Refuxio de Bando se construyó en 2004, inicialmente para recoger los animales abandonados en el término municipal de Santiago. En la actualidad recibe también animales de Vedra, Teo, Boqueixón, Touro, Val do Dubra, Brión, Trazo, Dodro y Padrón, que se han ido incorporando al patronato progresivamente en los últimos años y contribuyen a sostener su funcionamiento en función de su población. Este 2024 abonarán como tasa de recogida por habitante 2,5€ y por cada animal que depositen en las instalaciones, 75. Con todo, el grueso de la financiación corre a cuenta del ayuntamiento de Santiago, que este 2024 aportará 320.000€. El presupuesto aprobado por el patronato para 2024 roza los 691.000 euros, que son casi 100.000 más que el año pasado. Con todo, la directora del Refuxio ya estima que van a andar "moi xustos".

La ampliación de los servicios de Bando a más ayuntamientos apenas ha supuesto reformas de ampliación en las instalaciones: "no 2019, que foi cando se empezou a facer as melloras e reparacións máis grandes... claro, había un montón de cousas que estaban deterioradas de todos eses anos e xuntámonos con moito para arreglar. Dende aquela estanse facendo todos os anos algunha mellora, pero sí que vai máis lento do que necesitamos... porque son moitas cousas", reconoce la directora

Además de los dos patios para las gateras, lo más inminente es el acondicionamiento de varios espacios en las inmediaciones de los caniles, para facilitar el paseo en zonas abiertas para los perros.