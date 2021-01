Cribado masivo en el IES Antonio Fraguas, en Santiago, tras detectarse 7 positivos en el centro

El IES Antonio Fraguas, en el barrio de Fontiñas, en Santiago, anuncia que se pondrá en marcha un cribado masivo entre el alumnado de la ESO y el profesorado. El motivo: la aparición de 6 casos positivos de alumnos y alumnas del centro y un contagiado entre el cuadro docente. No es el centro con más positivos, pero les ha preocupado que se hayan producido en un corto espacio de tiempo.

El IES Antonio Fraguas destaca por su apuesta por la comunicación en las redes y por la puesta en marcha de un "semáforo COVID" en su web

El director del centro, Carlos Encisa, contaba en COPE Santiago que esto no quiere decir que esos contagios se hayan producido dentro del instituto: "desde el principio de curso tenemos en nuestra página web un semáforo COVID para la consulta de familias y que sepan en qué situación estamos. Estuvo verde al principio, pasó por ámbar y también estuvo rojo en septiembre y en noviembre. La novedad es que esta vez (que vuelve a estar en rojo) este viernes, de golpe, tuvimos conocimiento de 4 positivos, que no son del mismo aula ni están vinculados entre sí. El fin de semana supimos de otros dos niños y de un profe contagiados. El profe no da clase a esos niños y los niños no pertenecen a las mismas clases. Deducimos que, en principio, el contagio no tiene que haberse producido dentro del centro, pero son muchos casos de golpe". Así es que desde Sanidad entienden que, por precaucación, lo mejor es realizar ese cribado masivo.

El centro notifica 7 positivos y casi 60 personas en cuarentena. Los contagios no tienen relación entre sí

Ahora depende del SERGAS cuándo se irá llamando a los 450 alumnos de la ESO y a los 70 profesores. Carlos Encisa nos cuenta que "se hará en los próximos días: entre hoy (lunes, 18 de enero), mañana y pasado". Sanidad tiene acceso a la base de datos de educación e irá conformando la planificación de las citas. Además, el director del centro educativo explicaba en nuestros micrófonos que las pruebas no se harán en el centro, sino que las autoridades sanitarias citarán a cada persona en el Hospital Gil Casares, en el COVIDauto.

Encisa, además, quería insistir en que la PCR no implica el confinamiento, "iremos, haremos la prueba y seguiremos con clase normal a la espera de resultados". Los siete positivos en total en el centro sí han obligado a que casi 60 personas tengan que hacer cuarentena por ser contactos estrechos. En estos casos, aunque den negativo en las pruebas, han de guardar cuarentena obligatoria en sus domicilios durante unos días.

En cuanto al estado de salud de los positivos vinculados al centro, nos contaba Encisa que "están bien de salud, en el peor de los casos tienen síntomas leves" y, además, están en casa, no han tenido complicaciones, afortunadamente.