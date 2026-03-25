Caixa Popular se alía con La Fúmiga para lanzar su nueva campaña y conectar con los jóvenes

Caixa Popular ha presentado “Tot enCaixa”, su nueva campaña de publicidad, una propuesta que da un paso más en el discurso de la entidad. Con ella, busca reforzar su posicionamiento como referente de la banca cooperativa valenciana, con una comunicación alineada con su liderazgo, su vocación de futuro y su compromiso con las personas y el territorio. “Tot enCaixa” nace con el objetivo de lanzar un mensaje propio, auténtico y claramente diferencial, capaz de consolidar la singularidad de Caixa Popular y conectar también con las nuevas generaciones.

Una alianza con la música valenciana

Uno de los elementos más destacados de la campaña es la colaboración con el grupo valenciano La Fúmiga, que ha creado un tema inédito para “Tot enCaixa”. Se trata de una canción que acompaña la campaña y que refuerza su tono vitalista, cercano y generacional. La elección del grupo es estratégica, al ser uno de los más relevantes y transversales del panorama musical valenciano, con una fuerte conexión con jóvenes y familias. Esta acción se enmarca en una alianza estratégica entre Caixa Popular y La Fúmiga, que se extenderá durante 2026 con el patrocinio de la gira de despedida del grupo.

Un liderazgo que también se comunica

Como primera entidad financiera de la Comunitat Valenciana, Caixa Popular continúa ampliando su presencia y su impacto social, un liderazgo que ahora traslada al ámbito de la comunicación. Sin renunciar a su esencia cooperativa, la campaña apuesta por una comunicación más potente y contemporánea, que sitúa a Caixa Popular como una banca conectada con la realidad de su entorno.

La Directora General de Caixa Popular, Alicia Soler, ha señalado que son una entidad que crece "fiel a sus valores, pero con una clara vocación de futuro". Según ha explicado, "con esta campaña damos un paso más para modernizar nuestra comunicación, alinearla con el liderazgo que ya ejercemos en la Comunitat Valenciana y conectar con los jóvenes, mostrando que es posible avanzar, innovar y evolucionar sin renunciar a una banca cercana, cooperativa y con propósito".

Queríamos reforzar aquello que nos hace únicos: por eso el propio equipo humano es la imagen de la campaña" Mar Mestre Directora de Comunicación y Experiencia de Clientes de Caixa Popular

Estabilidad y personas en el centro

En un contexto social marcado por la incertidumbre, Caixa Popular se posiciona como una entidad que aporta estabilidad. La campaña articula la idea de que cuando encuentras personas que te escuchan y te entienden, la vida vuelve a encontrar equilibrio y todo encaja. Se pone así en valor la proximidad y el compromiso real con el territorio como elementos clave de su propuesta de valor.

Las personas buscan sentirse acompañadas y comprendidas, especialmente en momentos de incertidumbre" Alicia Soler Directora General de Caixa Popular

Alicia Soler ha añadido que "las personas buscan sentirse acompañadas y comprendidas, especialmente en momentos de incertidumbre. Esa ha sido siempre nuestra manera de hacer banca, es lo que queremos seguir transmitiendo y lo que realmente nos distingue en el sector financiero". Este enfoque explica por qué los protagonistas de la campaña son los propios trabajadores y trabajadoras de la entidad, personas reales que representan sus valores.

Mar Mestre, directora de Comunicación y Experiencia de Clientes, ha destacado esta idea: "Queríamos reforzar aquello que nos hace únicos: por eso el propio equipo humano es la imagen de la campaña. Personas que ayudan de verdad y que convierten nuestros valores en una experiencia tangible para los clientes". La campaña tendrá presencia en televisión conectada, radio, redes sociales, publicidad exterior y en las propias oficinas, y la canción estará disponible próximamente en plataformas de streaming como Spotify.