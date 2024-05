Con solo 16 años esta gallega ya es telonera en un festival de música con más de 130.000 asistentes

Julia acaba de cumplir los 16 años.La primera vez que tuvo contacto con la batería fue en sexto de primaria, con apenas once años, y se apuntó a clases de este instrumento unos años después, cuando cursaba tercero de secundaria: “La primera vez que aprendí fue un ritmo muy sencillo en un festival de primaria, les insistí mucho a mis padres para anotarme en la clase”.

La pregunta era obvia en un mundo lleno de posibilidades, ¿por qué escogió la batería? “A mí el lenguaje musical no es que me guste especialmente, me resulta complicado, pero la partitura más fácil de leer, lo más fácil de tocar para mí fue la batería”. En un festival de su colegio tuvo que tocar la batería y ya no se pudo desligar más de este instrumento, tanto que para ella es desestresante: “Cuando empiezo a tocar una canción nueva, estoy concentrada en la canción, peor una vez que la tengo pillada, me libero totalmente y es muy relajante para mí”.

Julia ensaya una vez a la semana y tiene un grupo formado por alumnos de su escuela de música. Este año se convertirá en la más joven en estar en un escenario ante miles de personas: serán teloneros en el festival O Son do Camiño , que se celebrará en el Monte do Gozo de Santiago los próximos 30 y 31 de mayo y 1 de junio: “Va a ser una experiencia genial, tengo muchísimas ganas, pero también estoy muy nerviosa por si algo sale mal. Yo creo que voy a recordar esto para siempre y probablemente me ayude a perder el miedo escénico que tengo”. Julia confiesa que no está ensayando más horas para esto: “Yo dejo que todo fluya, ensayo lo mismo. Siento que si sigo con la rutina llegaré más tranquila, no me quiero sobreexplotar”.

EN UN FESTIVAL CON 130.000 ASISTENTES

No es la primera vez que se enfrenta al público, aunque no en una dimensión como este festival en el que se prevé que asistan más de 130.000 personas.

“Actué en un campamento ante unas 50 personas, no es un gran público, pero era un ambiente de más confianza, la mayoría eran amigos y si me equivocaba, no pasaba nada. También en festivales de la escuela, con padres, donde hay más presión”, pero nada como O Son: “Es verdad que si me confundo, nadie se dará cuenta, nadie se fija en eso, yo creo, pero yo tengo esa tensión constante de no fallar”. Sobre el repertorio para ese festival todavía no está del todo decidido porque no saben cuánto tiempo podrán estar sobre el escenario.

Julia confiesa que le gustan muchos estilos de música, pero “soy metalera y rockera”. Nos menciona varios de sus grupos favoritos como System of a Down o Slipknot.

Le preguntamos con quién le gustaría tocar de los que estarán en el festival compostelano: “Si pudiera con alguien de O Son sería Greenday, me gusta mucho, a mi madre también. El grupo es impresionante, el batería es increíble, todos lo son”.

“HE REDESCUBIERTO GRUPOS A MI MADRE”

Julia tiene gustos musicales que, en algún caso, comparte con su madre: “Le he enseñado o redescubierto grupos. Ella antes escuchaba a bandas que no se acordaba de títulos de las canciones y yo se lo pongo y le recuerdo esos tiempos”. Nombra a Green Day o The Offspring.

En su casa la apoyan para que continúe con la batería y su sueño musical: “Me gustaría poder dedicarme a la música, me transmite paz. Me tira mucho la rama de artes. Sería un sueño vivir de esto”. En casa están contentos, nos dicen, aunque las notas “son mejorables, pero están medianamente satisfechos”.