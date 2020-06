Cierra el Café Derby de Santiago, un lugar emblemático desde 1929

La crisis del coronavirus ha obligado a cerrar a la hostelería y ahora, con la desescalada y poco a poco, van retomando la actividad. No obstante, no todos los locales han subido la persiana. Es el caso del Derby.

Si bien es cierto que la alerta sanitaria habrá precipitado las cosas, no parece que sea la responsable al 100% de la decisión del Derby de no volver a abrir. La propietaria del local anunciaba en el diario La Voz de Galicia, que ha llegado el tiempo de jubilarse, con 85 años y más de 50 cotizados. Este emblemático local no abrirá de nuevo.

La cafetería Derby está en el casco histórico compostelano, justo en una zona que enlaza las dos ciudades: el núcleo nuevo con la piedra antigua.

LA HISTORIA DEL DERBY EN SANTIAGO

Su apertura se remonta a principios del siglo XX, en 1929 y conserva el estilo de las cafeterías de esa época: un mostrador de mármol macizo, madera de caoba de Cuba en los zócalos o las vidrieras que nos indican que es un lugar especial. Pocos años después del arranque del negocio, el establecimiento fue comprado por uno de los camareros que allí trabajaba y el padre de la actual dueña.

Su propietaria es Victoria Domínguez y en 2018 atendía a la cadena COPE para hacer memoria de lo que supuso este local en la historia de la ciudad y en la cultura de Galicia.

"Hay anécdotas de cuando los soldados venían y saltaban encima de la mesa". Nos relata. También explica las visitas de distintas personalidades relevantes en el mundo político y cultural de Galicia: "Venía Valle-Inclán, Casares, Otero Pedrayo. A él lo conocí, lo llegué a conocer y se sentaba allí en aquella ventana". Nos señala una de las mesas del establecimiento. Figuras clave en nuestra historia reciente que tenían un sitio fijo en el local.

Para despedir la entrevista Patricia Iglesias le preguntaba si estaba contenta con el negocio y su respuesta es reveladora: "Más o menos. Los negocios van pasando fases, así como la sociedad. Antes venía la gente a sus tertulias... ahora no hay tiempo para eso. La gente viene, toma y se va".