En el plazo aproximado de un mes sabremos si hay que repetir el juicio por el caso Diana Quer. Es lo que ha pedido la defensa de Enrique Abuín, condenado a prisión permanente revisable en ese proceso penal por el asesinato, agresión sexual y detención ilegal de Diana Quer.

Ha sido el propio Abuín quien acusó incluso a los investigadores de mentir. Lo hizo en su alegato final. "La UCO ha mentido, cuando me detienen me acusan de la muerte de Diana Quer, no por la detención de Tania", decía.

En su día el arresto se produjo por el intento de secuestro de una chica en Boiro, pero Abuín era desde hacía tiempo sospechoso de la desaparición de Diana. "No oculté nada ni mucho menos", añadía.

En esa misma línea su abogada María Fernanda Álvarez reclamó otro juicio porque en su opinión el que ha tenido no ha sido justo. "Todo se interpretó en contra del acusaso, no se condenó con pruebas sino con suposiciones", decía.

El TSJ tiene previsto resolver el recurso de apelación en el plazo aproximado de un mes

ACUSACIÓN PARTICULAR Y FISCALÍA DEFIENDEN LA CORRECCIÓN DEL PROCESO

Esta teoría de la conspiración que alega la defensa del Chicle fue negada en el juicio de apelación por el abogado de la familia de la víctima, Ricardo Pérez Lama. Por su parte, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suances, defendía la corrección de todo el proceso y del veredicto del jurado que condenó al Chicle.

"Supieron explicarlo de modo coherente, explicaba Suances.

MEDIDAS PARA EVITAR CONTAGIOS DE CORONAVIRUS

La crisis del coronavirus ha marcado esta vista de apelación. Todos los abogados, magistrados y fiscales llevaban mascarilla durante, y solo se la quitaban en el momento en el que les correspondía intervenir.

Se respetaron, además, distancias mínimas de seguridad y el Chicle siguió el proceso por video desde otra sala.