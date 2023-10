Carmen sufrió un ictus con 40 años: "quiero dejar el andador y recuperar la memoria"

El 80% de los casos de daño cerebral adquirido arrancan en un ictus y afectan a mayores de 65 años... sin embargo, cada vez son más las personas jóvenes que sufren un accidente cerebro vascular. Le pasó a Carmen Matilde: ella tenía apenas 40 años cuando su vida se dio la vuelta como un calcetín.

Cuenta que tiene lagunas de memoria, pero sí que recuerda aquel día de 1992 que estaba en el súper con uno de sus hijos, sintió frío, se mareó... y cuando su marido la encontró echada en cama ya tenía la cara torcida. "Me llevó para el hospital a urgencias y me dijeron que tenía un ictus". Sonríe al recordar que cuando pudo volver a comer sin sonda, casi dos meses después, "lo primero que pude tomar fueron unas albóndigas que me sentaron de rechupete". Pero "no podía caminar, hablaba muy mal, no se me entendía, veía doble, no tenía sensibilidad en la parte derecha...una parálisis en la parte izquierda del cuerpo".

"Una vida salvada merece ser vivida...con dignidad"

Treinta años después, con mucha fuerza de voluntad y rehabilitación, ha conseguido hablar otra vez con fluidez y la parálisis ha ido cediendo, pero ella no se conforma: no duda cuando le pregunto qué metas se marca día a día. "Quiero dejar el andador y recuperar un poco la memoria... y mi cerebro está aún un poco aturdido, quiero seguir mejorando".

Vídeo





"O VALOR DO QUE NON SE VE"



Este año, el 26 de octubre, la jornada señalada para visibilizar el Daño Cerebral Adquirido (DCA), se dedica a secuelas tal vez menos evidentes, "las invisibles", pero que a veces llevan a una discriminación de las personas que sufren daño cerebral. Nos lo cuenta Sonia Porto, que es psicóloga en la asociación Sarela en Santiago. "Se che falo dunha impulsividade ou deshinibición, pódense confundir con mala educación, ou si che falo de fatiga ou cansanzo neurolóxico á hora de facer certas actividades, a xente pode confundilas con desmotivación ou mesmo vagancia por parte das persoas". Pero no... son también la "cara B" del daño cerebral. "Por iso o lema elixido é O valor do que non se ve, porque aquilo que non se ve, ao final non recibe a adecuada rehabilitación e dificulta a inclusión e o apoio que necesitan tanto as persoas afectadas, como as súas familias"

En el centro de Día de Sarela en el Castiñeiriño, cuatro personas leyeron emocionadas el manifiesto con sus reivindicaciones, en el que reconocen que cada vez son más las personas que son capaces de identificar a quien sufre daño cerebral adquirido, pero reclaman que se promuevan políticas públicas que garanticen la inclusión real de estas personas. Ismael fue el encargado de leer los últimos párrafos: consiguió llegar hasta el final con un nudo en la garganta, pero se le rompió la voz al terminar recordando que "una vida salvada merece ser vivida... con dignidad".







Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Sarela es una entidad sin ánimo de lucro creada en diciembre de 2000 por familiares y personas con DCA. Su labor se extiende a toda el área sanitaria de Santiago y Barbanza, casi 46 concellos. Ofrecen servicio de Información, Orientación y apoyo a las familias, Rehabilitación Especializada, Orientación Laboral, actividades de Mantenimiento de la Autonomía Personal y cuentan además con programa de voluntariado.

En el Centro de Día disponen de 40 plazas. 29 de ellas son concertadas con la Xunta, así que el coste varía atendiendo al nivel de dependencia de la persona usuaria, las demás, son los propios afectados y sus familias quienes tienen que financiarlas. Además de los servicios que prestan en el propio centro, según la memoria de 2022, realizaron más de 500 intervenciones en domicilios, por ejemplo, para rehabilitación especializada. Atienden tanto a personas adultas como a menores con problemas de desarrollo psicomotor.