La cara B de la llegada del AVE a Galicia: " ahora no llego en hora a trabajar, he tenido que reducir jornada"

El pasado 21 de diciembre de 2021 empezaba a funcionar la línea férrea de alta velocidad entre Madrid y Ourense. El recorrido entre las dos ciudades es ahora solo de dos horas y quince minutos y con los enlaces a los demás destinos de Galicia los tiempos de viaje hacia la Meseta se han visto reducidos considerablemente.

En tres horas y media se llega a Santiago, en cuatro aproximadamente a Coruña y Pontevedra y en cuatro horas y cuarto a Vigo. Esos tiempos se van a reducir ligeramente en cuanto entre en servicio los nuevos trenes Avril, capaces de adaptarse de modo automático al diferente ancho de vía que hay en los recorridos internos de Galicia.

El compromiso del ministerio de Transportes es que esos trenes de alta velocidad estén circulando en la línea entre Madrid y Galicia antes de que empiece el verano. Desde la Xunta de Galicia piden que sea en junio para aprovechar todo el potencial turístico que tiene el tren AVE.

PROBLEMAS PARA LOS USUARIOS DE LA MEDIA DISTANCIA

Esa llegada del AVE a Galicia ha obligado a Renfe a reformular las conexiones de todas las ciudades de la comunidad con Ourense. Se faclitia así poder acceder a Madrid sin que las esperas sean elevadas, pero los cambios han traído consecuencias negativas para muchos usuarios de la media distancia, que antes podrían viajar sin problema entre ciudades para trabajar o estudiar y desde diciembre lo tienen más complicado.

Si vivimos en Vigo, por ejemplo, y queremos ir a Santiago o Coruña la única posibilidad es darse un madrugón y coger en tren de las 6.40. A las ocho menos veinte está en Santiago y a las 8 en Coruña.

El siguiente tren ya sale a las 8 de Vigo y no serviría por lo tanto para llegar a primera hora al trabajo en cualquiera de las ciudades del norte de Galicia.

De norte a sur ocurre algo parecido. Parte un tren de Coruña a las 7h, que llega a Vigo a las 8,33, demasiado tarde para los que entran a las ocho y media en la oficina o en la facultad.

La única solución en este caso sería tomar el convoi que sale de A Coruña a las 5,35 de la mañana.

"HE TENIDO QUE PEDIR REDUCCIÓN DE JORNADA EN EL TRABAJO"

"HE TENIDO QUE PEDIR REDUCCIÓN DE JORNADA EN EL TRABAJO"

Una usuaria que reside en Vilagarcía explica en Cope Galicia que ha tenido que pedir reducción de jornada en su trabajo. "Trabajo en el Hospital de Coruña y con los cambios de horarios me he tenido que acoger a reducción de jornada. Al salir de trabajar tengo que coger un taxi a la estación porque si no no llegaría a tiempo", lamenta.





Audio Una usuaria del tren en Galicia :"he tenido que pedir reducción de horario"





Hay quejas también por la reducción de horarios de la línea entre Coruña y Ourense. La portavoz de la recientemente formada Plataforma de Usuarios de Media Distancia Iria Méndez explica que ella también ha tenido que acogerse a una reducción de jornada en el trabajo.

Vive en Vigo y trabaja en A Coruña, con los actuales horarios de las conexiones de Renfe le resulta imposible hacer su antiguo horario de 8 a 3.

LA XUNTA PIDE SENSIBILIDAD A RENFE

Desde la Xunta de Galicia entienden las quejas de los viajeros y le piden a Renfe "sensibilidad" con sus reivindicaciones.

En una entrevista en Cope Galicia la conselleira de Infraestructuras del gobierno gallego decía que "no se puede entender que la alta velocidad implique reducción y cambios de horarios en la red interna gallega porque afectan al día a día de muchos usuarios".

Ethel Vázquez le pide a Renfe que ponga horarios adecuados para facilitar la vida de los trabajadores y estudiantes que se tienen que desplazar de ciudad en su día a día.





Audio La conselleira de Infraestructuras pide "sensibilidad" al gobierno con los horarios de tren