Boqueixón, Trazo y Val do Dubra abandonan las restricciones especiales

Desde la medianoche del jueves, 26 de noviembre, hay novedades en cuanto a las restricciones en Galicia. En la comarca de Santiago hay concellos que dejan las medidas más duras en las que continúa la capital gallega, Santiago.

BOQUEIXÓN, TRAZO Y VAL DO DUBRA PASAN A NIVEL 2 ¿QUÉ SUPONE ESTO?

Boqueixón, Trazo y Val do Dubra dejan las restricciones especiales y pasan a nivel 2. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se levantan sus cierres perimetrales, puede abrir la hostelería con aforo máx del 50% y se pueden reunir las personas que no convivan con un máx de 6.

No obstante, también tiene sus desventajas: por ejemplo, los desplazamientos a los concellos con cierre no estarán permitidos. Los habitantes de Boqueixón, Trazo y Val do Dubra recuperan la libertad de movimientos y de circulación, pero no podrán acceder a aquellas zonas cerradas. Por poner un ejemplo práctico: los vecinos de Boqueixón podrán ir a Brión, a Ordes o a Trazo sin problema, pero no entrar en Santiago de Compostela, si no es por una causa justificada: motivos laborales, educativos o por cuidado de personas. Tampoco podrán entrar en el ayuntamiento de O Pino, por poner otro ejemplo práctico. Y tampoco se permiten los movimientos a la inversa: los compostelanos ya no podrán ir ni moverse libremente a Boqueixón, Trazo o Val do Dubra. Antes, todos estos municipios compartían cierre perimetral, que ahora se levanta en estas tres localidades.

Podrá abrir la hostelería de nuevo en estos tres concellos de la comarca compostelana, aunque también habrá limitaciones en esa apertura: bares o restaurantes tendrán un aforo máximo permitido del 50% en interior y del 75% en terrazas.

También se recupera la libertad de reuniones: en Boqueixón, Trazo y Val do Dubra podrán juntarse personas que no vivan bajo el mismo techo, pero con un límite máximo de 6 y siempre respetando las medidas generales: uso de mascarilla, higiene de manos y distancia entre personas.

¿QUÉ OCURRE EN EL RESTO DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE SANTIAGO?

En el resto de ayuntamientos de la comarca compostelana, la vida seguirá igual. No obstante, ya no habrá desplazamientos permitidos a los tres municipios que salen de la lista.

Restricciones vigentes en la comarca de Santiago

Sigue cerrada la hostelería, salvo recogida en local o servicio a domicilio. Las reuniones siguen muy limitadas a solo personas que convivan.

Todos estamos pendientes de las decisiones del comité clínico que, además, insiste en vigilar de cerca la evolución de Ribeira. Aunque de momento no habrá nuevas medidas más duras en ese concello del Barbanza, sí aseguran que este municipio está en observación por su situación epidemiológica.