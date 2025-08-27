Los bomberos de Ribeira y Boiro vuelven "satisfechos y orgullosos" por haber salvado las casas en el incendio de A Pobra de Brollón

Tras dos jornadas movilizados en los incendios que se registran en las localidades lucenses de a Pobra de Brollón y Quiroga, los bomberos de los parques comarcales de Boiro y Ribeira en A Coruña regresan a sus bases, tras decidir el CECOPI desactivar el operativo de movilización de efectivos que se puso en marcha en la tarde de este pasado lunes, poco después de que comenzara un incendio que ha arrasado más de 900 hectáreas.

Y cuya buena evolución permite adoptar esta media, tras haber amenazado a varios núcleos habitados, aunque finalmente el operativo en el que han participado los bomberos coruñeses ha logrado contener las llamas, lo que les ha llevado a asegurar en sus redes sociales que sienten "Satisfación e orgullosos do traballo realizado por todos os bombeiros, estando ao lado dos veciños e logrando que as poboacións non sufrisen danos.

Aunque las condiciones que se han encontrado los distintos retenes desplazados a más de 200 km de distancia de sus bases en la comarca coruñesa del Barbanza hasta la lucense de Lemos, no ha sido nada fácil, como atestiguan las imágenes del trabajo realizado de noche para sofocar las llamas ya muy próximas a las viviendas, como los vídeos recogidos a la llegada a los lugares donde han actuado y que da cuenta de los momentos de peligro provocados por este incendio de grandes dimensiones.

Sea como fuere, el trabajo de los bomberos que de forma voluntaria y en su tiempo libre atendieron la llamada de emergencia desde Boiro y Ribeira para ayudad en los incendios que asolan en sureste de Galicia ya ha concluido.

Y es hora de que vuelvan a sus bases todos los efectivos y medios desplazados hasta este incendio que, esperemos que así ocurra también con el resto que continúan activos, pueda ser controlado y sofocado en el tiempo más corto posible