Un incendio al sur de Lugo activa Situación 2 de emergencia y obliga a cortar la línea férrea Monforte-Ponferrada

Un nuevo incendio se encuentra activo en Galicia desde el mediodía de este lunes en las localidades lucense de Pobra de Brollón y Quiroga después de que se recibieran las primeras informaciones de las llamas que se registraban en las proximidades de varios núcleos habitados por lo que se ha decidido declarar la situación 2 de emergencia como medida preventiva.

Según informa la Axencia galega de Emerxencias (AXEGA) del Servicio 112, se trata de Golmar, situado en la parroquia de Abrence (A Pobra do Brollón) y de Conceado y San Pedro, pertenecientes a Quintá de Lor (Quiroga), en los que se ha procedido a la activación de los protocolos de protección de la ciudadanía (Situación 2).

Según la información remitida por AXEGA los vecinos salieron de sus viviendas de manera preventiva por sus propios medios durante las tareas de extinción, pero por ahora no se han registrado confinamientos o evacuaciones relacionados con este fuego.

La presencia en la zona de las fuerzas del orden y los servicios de emergencias permiten monitorizar la situación en todo momento.

Captura de la web DGT informando del corte de la N-120

Además, el incendio ha provocado que se haya interrumpido el tráfico ferroviario entre Monforte de Lemos y Ponferrada por la presencia de humo en la vía, así como el corte total de la Nacional 120 en el tramo que une Ourense con O Barco de Valdeorras.

Aunque, posteriormente, el corte total del tráfico por carretera se ha trasladado a la provincial LU-933 a la altura de Conceado, uno de los núcleos donde se ha decretado en nivel 2 de emergencia.

Según informa el propio ADIF en sus redes sociales, se ha establecido plan de transporte alternativo por carretera para los usuarios de trenes afectados por el corte, mientras los medios de extinción se encuentran ya trabajando en la zona.

Aunque habrá que esperar a la evolución de este incendio, las primeras estimaciones apuntan a una superficie quemada que supera las 20 hectáreas, por lo que se une este incendio de Pobra de Brollón a los otros dos que se mantienen activos en Galicia, ambos en la provincia de Ourense en Avión con 90 hectáreas quemadas, según las últimas estimaciones, y el de Carballeda de Valdeorras que afecta al entorno natural de montaña de Pena Trevinca con más de 4.400 hectáreas quemadas