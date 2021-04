Boiro pasa a nivel alto desde este lunes con cierre en el interior de hostelería y Noia, a nivel medio

Dos localidades de la comarca coruñesa del Barbanza, Boiro y Noia, verán este lunes cómo se eleva el nivel de riesgo por el incremento de contagios que se está registrando en estas últimas jornadas. Ambas con incidencias acumuladas (IA) aún lejos de los parámetros de máximo riesgo, pero con una subida de los casos activos que ha provocado que el comité clínico que asesora al Servicio Galego de saúde (SERGAS) haya decidido subirlas de nivel.

Así, desde el lunes 12 de abril, Boiro pasará al nivel alto, tras incrementarse hasta 27 los contagios a 14 días, de los que 24 lo han sido en la última semana, con lo que la hostelería deberá cerrar el interior de sus establecimientos y sólo se podrá servir en terraza con la mitad de su aforo. Un nivel alto que se aplicará en otros 7 ayuntamientos de Galicia: Barreiros, a Pobra do Brollón, Monterrei, A Illa de Arousa, Boimorto, O Irixo y Carral.

Mientras, en el caso de Noia, desde el lunes estará en nivel medio, lo que supondrá reducir al 35 % el aforo en el interior y al 50 % el de las terrazas. Otros 12 ayuntamientos de Galicia estarán en este nivel medio desde principios de la próxima semana.

SUBEN LOS CONTAGIOS EN A POBRA DO CARAMIÑAL

Donde no se experimentarán cambios en en A Pobra do Caramiñal, donde el sub-comité clínico reunido este viernes ha decidido mantener las restricciones más severas que se aplican desde la medianoche del jueves con cierre perimetral, cierre de hostelería y prohibición de reuniones de no convivientes.

Y es que la situación en esta localidad barbanzana dista aún mucho de revertir el incremento de contagios, aunque éste parece que se ha logrado estabilizar.

Aún así, y según los últimos datos oficiales, son 41 los casos notificados en las últimas dos semanas (24 a 7 días) aunque en sus redes sociales el alcalde de esta localidad, Xose Lois Piñeiro, informaba de que el número de contagios era ya este viernes de 43. Lo que eleva la IA a 14 días por encima de 460 casos por 100.000 habitantes, mientras que a 7 días, esa incidencia acumulada está por encima de 250.

MÁS CRIBADOS MASIVOS

De esta forma, habrá que esperar aún unos cuantos días para comprobar si el frenazo en el número de contagios diarios que se notifican en A Pobra permite ir doblegando la curva de la incidencia acumulada, sobre todo a 14 días. Más cuando, tras el cribado poblacional masivo que se realizaba esta misma semana a 5.100 vecinos de entre 25 y 65 años se saldaba con 3 casos positivos detectados.

Del mismo modo, va a ser fundamental el cribado que está previsto realizar este fin de semana en Boiro con 4.000 vecinos citados al Centro de Salud en la búsqueda de los asintomáticos y parar un incremento de contagios que evite que el SERGAS pueda adoptar mayores restricciones en la reunión del comité clínico prevista para el martes.