Un bizcocho con marihuana acaba con dos intoxicados y una detención en Santiago

David nos atendía aún sorprendido por lo que había pasado. Y es que no se explica cómo se le ocurrió a un cliente ofrecer un bizcocho que contenía marihuana, sin alertar a los que iban a ingerirlo.

Sucedió un domingo en el bar que regenta David, en la calle Doutor Maceira, en el barrio de Conxo, en Santiago. En ese momento estaban en el local el propio responsable, su madre y otra mujer con un pequeño de tres meses. Todo discurría con normalidad hasta que un cliente habitual entró por la puerta con un bizcocho "de chocolate y almendra" que había hecho él mismo y se lo ofreció a quien estaba en el establecimiento hostelero.

"Era un cliente que venía por aquí todas las tardes, con una amiga y una perrita que tiene. Pero desde casi el primer día… venía de siempre". Nos explica David: "Apareció con un cacho de bizcocho diciendo que lo había hecho él en su casa y nos lo dio a probar". Al probarlo, no notaron nada "mi madre sí percibió como una piedra, pero pensó que era una almendra y no desconfió, siguió comiendo".

Denunciaron los hechos ante la Policía porque, además, acabaron en el hospital: "Nos comentan que seguramente la marihuana la echó en líquido porque no tenía sabor".

Ingresaron esa misma tarde, a la media hora de la ingesta, y estuvieron hasta medianoche. Nos explica que lo pasaron mal, con mareos.

La otra mujer que estaba en el local tenía un niño, pero no resultó afectado "porque la mujer le daba el biberón, no el pecho". Gracias a eso el niño no tuvo ninguna repercusión, explicaba David preocupado.

¿Por qué sucedió todo esto? David asegura que pidió explicaciones al cliente: "Hablé con él por Instagram para preguntarle qué le pasó por la cabeza y su respuesta es que ese pastel era de pastelería, que se lo habían traído". El bizcocho estaba caliente y recién hecho cuando lo tomaron, así que dudan de sus intenciones.