El barrio de San Pedro se manifiesta por su seguridad

Los vecinos y comerciantes del Barrio de San Pedro dicen que ya no pueden más: se han concentrado el viernes, 25 de septiembre a las 20:30 horas en la plaza 8 de Marzo y, el día siguiente, el comercio protagoniza un cierre simbólico durante cinco minutos a mediodía para denunciar la inseguridad y los actos violentos que se repiten en el barrio.

Nathalie tiene una librería y reside en San Pedro desde hace años. Cuenta en COPE Santiago que "en dos días consecutivos tuvimos que sacar a dos personas que se estaban pinchando en el portal. Yo tengo una niña de 13 años, si sale un adulto o yo, no pasa nada, pero si sale ella sola es un problema". Explica el motivo de la concentración: "Estamos cansados de solicitar una solución a este problema".

La Imprenta San Martín fue uno de los últimos establecimientos del barrio que sufrió un intento de robo, el viernes, 19 de septiembre, su cristalera quedaban destrozada, como nos contaba su resopnsable: "No sabemos el porqué, porque como no llegaron a entrar... había tanto peligro con los cristales y no se atrevieron o fue algo con mala fe... pero al suceder en toda la zona eso ya es bastante preocupante". Y es que ha habido varios robos en las últimas semanas: en el colegio Alborada, en el centro juvenil Don Bosco o en una lavandería, por citar algunos.

Vecinos y comerciantes salen a la calle en San Pedro para pedir más seguridad

MAYOR PRESENCIA POLICIAL, PERO SIN INTERVENCIÓN

En general, los vecinos nos aseguran que se siente impotentes porque, aunque sí advierten mayor presencia policial en la zona, no ven intervenciones efectivas. Nathalie continúa su relato en nuestros micrófonos: "Robaron una furgoneta justo en frente de mi negocio. En ese momento había gente comprando droga y pasaron tres patrullas de la policía. ¿Qué tenemos que hacer los vecinos? Si no se interviene da igual que pase la Policía 5 veces, 10 veces, 20 veces. Lo que hay que hacer es una actuación. Que nos den una solución porque tenemos un problema muy grave y real. Hay vecinos que no quieren pasar por la calle".

Nathalie, vecina y comerciante: "yo no quiero un barrio en el que haya 200 policías, yo quiero seguridad, que mi hija pueda ir sola al instituto"

También pide desligar el problema a la ocupación: esto es violencia. "Se habla de la ocupaicón y a mí me molesta un poco, para mí ese es otro tema. Es una intervención social. Otra cosa es la inseguridad y la violencia que tenemos en el barrio".

EL ALCALDE DE SANTIAGO VINCULA EL PROBLEMA A LAS OCUPACIONES EN EL BARRIO DE SAN PEDRO

Es verdad que la conflictividad en Belvís ha ido en aumento. En este tramo hay al menos dos inmuebles ocupados. Con todo, los vecinos entienden que ese es un problema con los propietarios. Nos insisten: la violencia ha ido en aumento y es la convivencia la que está muy dañada, más allá de que estas personas estén viviendo en un inmueble de manera ilegal.

El alcalde Sánchez Bugallo asegura, sin embargo, que sí está habiendo una intervención de las fuerzas de seguridad de forma inmediata y vincula estas situaciones al incremento de casos de ocupación en el barrio. Reconoce, en este sentido, que la reacción desde la administración es lenta en estos momentos y añadía: "El juez valora los datos objetivos y las pruebas que se le presenten. Comprendo que los ciudadanos pueden desesperarse porque dicen que lo sabe todo el mundo (sobre la venta de droga), pero el valor probatorio de esa expresión es nulo. Sí es cierto que entre este gobierno y los colectivos ocupas no hay ninguna connivencia. Todo lo contrario".