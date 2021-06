Así fueron este año las fiestas del barrio de San Pedro, en Santiago

Con distancia de seguridad y precaución para evitar contagios de covid se han celebrado este fin de semana las fiestas del barrio de San Pedro, en Santiago de Compostela.

¿Qué actividades pueden celebrarse en estos tiempos? Microconciertos en diferentes espacios del barrio, grupos de gaiteiros recorriendo la zona o jornadas divulgativas de ciencia. También se celebró una sesión vermut el sábado a través de youtube para que cualquiera pudiese seguirla desde su casa y así evitar aglomeraciones.

As festas do @BarrioSanPedro son sempre especiais. Lúdicas e participativas sempre! pic.twitter.com/oUTq7olBJC

Las actividades infantiles tuvieron también un peso importante. En la plaza 8 de marzo se instaló una carpa con talleres para los más pequeños, y tambien se pudo celebrar la jornada de divulgación de la ciencia en el Centro Don Bosco.

Pois onte estivemos eu e outres compas da @sxgquimica nas Festas do @BarrioSanPedro tentando facer chegar parte do noso entusiasmo pola Química e todo no que está presente.



Grazas @efervesciencia polas fotazas e o resto de compas de @divulgACCION por estar connosco! pic.twitter.com/1LaRW3JqjP