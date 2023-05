Hoy Araceli no ha pasado a atender a sus usuarias del lunes: una anciana de más de 90 años que vive sola en una aldea de Figueiras y a dos kilómetros, otra mujer con problemas psicológicos. Esto, por la mañana y por la tarde, tres hermanas dependientes más. Araceli es una de las algo más de 200 trabajadoras (la mayoría son mujeres) del Servicio de Axuda no Fogar en Santiago y va a secundar una vez más la jornada de huelga convocada para protestar contra la "precariedad con la que desarrollan su labor".

Para que nos cuente los motivos de la movilización, nos subimos a su coche pasadas las nueve de la mañana en Bertamiráns, cerca de su casa, y ya tenemos para empezar a charlar, porque el vehículo propio a disposición de la empresa en estas condiciones es uno de los motivos de la protesta de hoy: esta disponibilidad marca los destinos de la auxiliar. Araceli se mueve ahora por las mañanas en Figueiras y el Ensanche o el barrio de Sar y por las tardes, de nuevo en Figueiras, pero no siempre es así, por eso pelean también por una zonificación del trabajo razonable. "Yo creo que la empresa o el concello deberían de proveernos de un coche para realizar los traslados, porque nosotros pagamos el seguro, mantenimiento, gasoil..." Después de mucho pelear consiguieron que SERVISAR subiese de 18 a 22 céntimos la compensación por kilómetro de desplazamiento, pero "si prorrateamos los gastos, quedamos a pre", asegura Araceli.

"ES LO QUE MARCA GOOGLE MAPS!"

Cuenta que a ella le tocó desplazarse para atender a personas usuarias a Lavacolla desde Figueiras (algo más de 17 kilómetros) "pendiente del tiempo" La empresa se guía "por lo que marca el Google Maps" pero Araceli subraya que "Google Maps no atiende a las incidencias que pueden surgir durante el trayecto, por eso siempre estamos peleando por más tiempo, que no llegamos a tiempo... si no llegas a tiempo ya comes tiempo del servicio y el usuario no tiene culpa de que eso ocurra"

Cuando llega a los domicilios, la esperan personas dependientes: ahí, otro problema… no todo el mundo entiende cuál es la tarea de una auxiliar como ella: "el 80% del tiempo tiene que ser para el usuario y el 20%, para la limpieza, pero esto se está desvirtuando, se están dando servicios que simplemente es limpiar".

Araceli se dedicó en otro momento de su vida a la limpieza, pero defiende que su labor ahora es otra, para la que se ha preparado estudiando formación profesional para atención geriátrica, nutrición, y ahora incluso está haciendo psicología a distancia. "Yo se que se están dando situaciones, en connivencia con el concello, en los que por la precariedad del servicio y porque dicen que no hay mano de obra, se está contratando a personal no cualificado a cambio de que realicen un curso. Yo solo digo que si se pagase bien este trabajo, habría personal cualificado". Asegura que "ir a trabajar al domicilio de un dependiente no es coger el barreño y la lejía y dejarlo todo como los chorros del oro... limpiar lo hace cualquiera, pero trabajar con dependientes es otra cosa". Su tarea incluye "limpieza básica", que no es lo mismo que "subirse a una escalera y ponerse con los azulejos, porque por otra parte, si te ocurre algo, la empresa no se hace responsable de lo que puede ocurrir, y eso no lo entiende la gente que nos tiene por chachas"

Frente a esto, Araceli explica que entre sus usuarias tiene, por ejemplo, una persona con "fobia social, que no sale de casa... y hay que tratarla de una forma muy especial y te lo hace pasar muy mal" Pero asegura que "es lo que conlleva este trabajo, hay que saber llevarla a la tranquilidad que por lo que sea pierde..." Cuenta que ella la entiende pero a pesar de todo "he tenido algún que otro insulto, aunque no me ha pegado, como sí me pasó en otros sitios, porque a veces también nos agreden".

"Lo principal es la persona, que tú sepas valorar si la persona está orientada, si muestra atención, si está motivada para entablar una conversación...son muchos los campos que hay que tocar en este trabajo".





"Hay gente que nos trata como chachas"

SALARIOS SIN ACTUALIZAR POR DISPONIBILIDAD DE 12 HORAS

El salario de las auxiliares del servicio de Axuda no Fogar en Santiago lleva años sin actualizar: en estos momentos, con 1.042 euros brutos se compensa una disponibilidad de 12 horas: "si empiezo a las diez de la mañana puedo estar disponible hasta las diez de la noche... dime qué tipo de vida puedo llevar yo!?"

Confía en que el respaldo de la protesta sea importante, para que se visibilice la importancia de este servicio, aunque cree que para dar un auténtico empujón sería necesaria una "reunión a tres bandas, el comité de empresa, empresa y concello. Así no podemos seguir, esto es un desquiciamiento constante y siempre salimos perdiendo las mismas, nosotras", asegura.

Diez años lleva Araceli en Axuda no fogar. Asegura que en otros concellos, como A Pobra do Caramiñal, este servicio se ha municipalizado y que eso no ha supuesto mayor coste para el ayuntamiento, que lo que hay es que echar bien las cuentas.