Todo sucedió muy rápido, pero es en esos instantes cuando uno debe actuar.

Daniel se dirigía a recoger un pedido de comida de una popular hamburguesería del centro de Santiago. Él es repartidor de una popular cadena de reparto a domicilio. Iba a ser otra tarde y noche más de trabajo, cuando presenció el accidente.

Sucedió el viernes, primero de marzo, en plena acera de una de las vías más concurridas de la capital gallega, en plena Plaza Roja. Allí vio cómo un patinete eléctrico que circulaba por la acera “a una velocidad que yo creo excesiva para ir por la acera” arrolló a una mujer dejándola tirada en el suelo. La señora cayó: “y parecía muy dolorida. No parecía que tuviese nada fracturado, pero sí se había lastimado”. Nos cuenta el propio Daniel.

Su intermediación fue fundamental para que el conductor del vehículo implicado en el siniestro no se diese a la fuga: “Yo vi cómo se iba y le grité. Daniel tiene 35 años. Su primera reacción fue evitar que el conductor del patinete se marchase: “Yo esquivé el patinete que iba superrápido, yo lo esquivé, pero la señora no pudo. La primera reacción siempre tiene que ser parar y echar una mano. El chaval también cayó, pero se levantó y empezaba a marcharse”.

LA EXCUSA DEL CONDUCTOR DEL PATINETE

Daniel se muestra sorprendido por la primera reacción del conductor: “Me contestó que iba a aparcar el patinete”. Una respuesta a la que no dio crédito Daniel porque en ese momento le parecía fundamental que la víctima estuviese atendida.: “El conductor debería preocuparse por la víctima. Hay que quedarse y afrontar la situación, asumiendo las responsabilidades y las consecuencias, aunque no lo haya hecho con mala intención”.

Se da la circunstancia de que Daniel trabaja de repartidor, pero también estudia enfermería. Tiene hijos y asegura que su trabajo como repartidor le ayuda a salir adelante mientras lo compagina con su preparación académica: “Estoy cursando 3º, me queda poquito para este cuatrimestre y tengo muchas ganas de ponerme a trabajar. Tengo críos y no está la economía tan sobrada como para solo estudiar, hay que pagar facturas, comedores…”

Daniel ha querido romper una lanza en favor de los conductores de patinetes eléctricos: no hay que generalizar, nos decía: “No todos los que van en patinete actúan así, la gente usa casco, cumple las normas… no se trata de criminalizar a quien use el patinete”.

Tampoco hay que generalizar con los riders… a veces vemos cómo los motoristas de reparto hacen maniobras peligrosas, en este caso hemos conocido a una de esas personas que sabe hacer lo correcto.

SANCIONADO POR LA POLICÍA LOCAL DE SANTIAGO

El conductor del patinete eléctrico ha sido sancionado por la Policía Local de Santiago.

Desde la DGT recuerdan que los patinetes, así como cualquier otro vehículo de movilidad personal, no pueden circular por la acera.Estos vehículos pueden circular a una velocidad que varía entre los 6 y los 25 km/h y sus conductores están sometidos a las mismas tasas de alcohol máximas que los conductores de otro tipo de vehículos.