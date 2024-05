La dura reflexión de Rubén Cañizares tras el descenso del Granada: "Me parece maquillaje"

El Granada confirmó este sábado su descenso a Segunda Divisióntras la victoria del Mallorca frente a Las Palmas por 1-0 y antes incluso de que comenzara su encuentro ante el Real Madrid en el estadio del Nuevo Los Cármenes.

El triunfo coloca al equipo bermellón con 35 puntos, uno más en la clasificación que el Celta y el Rayo Vallecano, que marcan ahora el corte de la permanencia, aunque todos ya inalcanzables para un Granada que tiene 21 puntos.

Esto provoca que el Granada comenzara ya descendido de forma matemática el partidoante el Real Madrid que comenzó a las 18:30h en la capital andaluza.

El equipo rojiblanco pierde la categoría en la jornada 35 tras haber ganado sólo cuatro partidos en todo el curso, acompañando a Segunda a un Almería que también ha bajado ya de forma matemática.

Partido histórico ante el Real Madrid

Tal y como ha contado nuestro compañero Pedro Martín, el choque de este sábado entre andaluces y madrileños pasará a la historia por ser de momento el choque con más diferencia de puntos en Primera División.

Como recoge Pedro, entre ambos equipos hay un total de 66 puntos de diferencia. El anterior encuentro con mayor diferencia también era un Granda-Real Madrid de la 36ª jornada de la temporada 2016-2017 -61 puntos-, y el anterior era un Córdoba-Barcelona en la 35ª jornada de la temporada 2014-2015 - 64 puntos-.

Las disculpas de la presidenta del Granada

La presidenta del Granada, Sophia Yang, ha asegurado en una carta dirigida a sus aficionados que trabajarán "sin descanso" para volver a la élite, tras el descenso matemático del equipo a Segunda División después del triunfo del Mallorca por 1-0 ante la U.D. Las Palmas.



Yang indica en la misiva que se dirige a los abonados “por responsabilidad y compromiso” en una campaña “muy complicada en términos deportivos”, en la que reconoce no haber cumplido “ni con las expectativas ni con el objetivo marcado”.

“El desenlace evidencia que podríamos haber hecho las cosas mejor. El descenso de categoría es doloroso para todos, y entiendo la frustración que ello genera”, admite la dirigente granadinista, pero "en ningún caso nos va a hacer renunciar a nuestros objetivos y ambiciones para con el futuro del club, y solo nos hará trabajar más duro y con más exigencia en nuestro día a día”, añade.



La presidenta del Granada afirma que "el club afronta grandes desafíos, no todos" bajo su "control", pero señala que su "objetivo siempre ha sido poder afrontarlos para garantizar la viabilidad de la entidad y que pueda continuar siendo el depósito de valores, sueños y alegrías de todos los granadinistas y granadinos".



En su carta, Sophia Yang también defiende que el Granada es un club “solvente, con bases fuertes y estables” que podrá “superar todos los retos que se encuentre en el camino”, se disculpa por los errores cometidos y dice que trabajará “sin descanso para volver a disfrutar de los éxitos deportivos que merece la afición, la entidad, la ciudad y la provincia".

La reflexión de Rubén Cañizares

Antes del comienzo del partido, Rubén Cañizares realizó una dura reflexión sobre la temporada del conjunto andaluz: "Empezando por lo último, la carta abierta de Sophia Yang a la afición y a los socios, me parece maquillaje".

"Como dijo Tuchel el otro día, lo aceptas con deportividad, pero a mí no me valen. tú tienes que hacer es tu trabajo que ya no lo hiciste que dejaste a Paco Líopez con herramientas de Segunda, y el resto de la temporada ha sido peor", continuó Cañizares.

Europa Press

"Las disculpas de hoy sirven de poco, sirven de maquillaje. Lo único que espero es que en verano se tomen medidas muy serias, como por ejemplo traer un entrenador moderno y con ideas de 2024. Chapeau por Sandoval que mejoró al Cacique, que no era díficil, pero no puede ser el entrenador de la próxima temporada", sentenció Rubén Cañizares.

