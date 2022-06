Resumen de lo más destacado que nos va dejando el lunes, con trabajos a contrarreloj en el Monte do Gozo para sustituir el escenario que se vino abajo el viernes. También nos hemos acercado hasta la rúa do Hórreo, donde no han terminado las obras y ya hay enlosado en mal estado. Te contamos además las consecuencias para el sector conservero del bloqueo comercial de Argelia tras la crisis diplomática.