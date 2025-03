Una farmacéutica gallega explica por qué "no se le puede dar a la gente la medicación gratis" con lo que ve en su farmacia

Claudia, farmacéutica en Galicia, ha compartido un caso que ha vivido en primera persona mientras estaba de guardia en su farmacia a las 9 de la noche. Su testimonio se ha hecho viral, generando un intenso debate sobre el acceso gratuito a los medicamentos y el posible desperdicio de recursos sanitarios.

"Cada día estoy más convencida de que no se le puede dar la medicación gratis a la gente", afirma Claudia en un vídeo publicado en TikTok. "Y es que me acabo de quedar loca con lo que ha pasado". La farmacéutica relata que un cliente llegó a su establecimiento, le entregó su tarjeta sanitaria y le pidió que le dispensara todos los medicamentos disponibles en su receta electrónica. "Le dije: 'Ah, muy bien, pues le salen tal, tal, tal… ¿Cuál quiere?'. Y él me responde: 'Ah, muy bien, dámelo todo'."

Hasta aquí, una situación habitual en muchas farmacias de guardia. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó a Claudia en estado de incredulidad.

"Le entrego la medicación y me dice: 'Muchísimas gracias, chao'. Pero en ese momento, antes de salir, me pregunta si tenemos un punto SIGRE para desechar medicamentos caducados o que ya no usa". En ese instante, Claudia se sorprendió al ver que el cliente abrió la bolsa con los medicamentos que acababa de recibir y los tiró directamente al contenedor de residuos. "Me quedé pálida. Le dije: 'Si no la tomas, ¿para qué la coges?'".

La farmacéutica se quedó sin palabras ante lo que estaba presenciando. "Mira, mira… me empezó a hinchar la vena. Me dije: Pero ¿esto es real? ¿Es real esta situación?". Con la cola de pacientes esperando, no pudo hacer otra cosa que seguir atendiendo, pero la indignación y la impotencia la acompañaron durante toda la guardia. "Te juro que no sabía qué hacer".

El mal uso de la sanidad pública

El testimonio de Claudia ha abierto un debate sobre el abuso del sistema sanitario y la gestión de los medicamentos financiados por el Estado. "Si tuviera que pagarla, esto no lo hacía. No la cogería para luego tirarla", sostiene la farmacéutica. Y es que, en su opinión, muchas personas no valoran los medicamentos cuando no tienen que desembolsar dinero por ellos.

Este tipo de situaciones no son aisladas. La dispensación de fármacos sin coste directo para el paciente puede derivar en un consumo irresponsable y en un despilfarro de recursos públicos. Según datos del Sistema Nacional de Salud, cada año se desperdician miles de envases de medicamentos que podrían haber sido utilizados por otros pacientes que realmente los necesitan. Aquí puedes ver cómo funciona el punto SIGRE y la importancia de su uso adecuado.

Según estudios recientes, este derroche de medicamentos supone un gasto innecesario para el sistema de salud. Muchas veces, los medicamentos caducan en los hogares de los pacientes porque los han retirado de la farmacia sin necesitarlos realmente. "Hay gente que viene y retira la medicación porque piensa que, al ser gratis, mejor tenerla por si acaso", explica Claudia. "Pero luego ni siquiera la usan y, cuando caduca, la traen de vuelta para tirarla".

La experiencia de Claudia refleja una problemática que muchas farmacias enfrentan diariamente. "No sé qué habréis hecho en esta situación, no sé si se puede hacer algo legalmente, pero… loca me quedé. ¡Loca!", concluye en su vídeo. Su testimonio ha generado una ola de reacciones en redes sociales, con miles de usuarios comentando experiencias similares y pidiendo soluciones para evitar este tipo de abusos.

Este testimonio nos lleva a cuestionarnos cómo se puede mejorar la gestión del acceso a los medicamentos sin perjudicar a los pacientes que realmente los necesitan. Si bien la sanidad pública es un pilar fundamental en España, casos como este evidencian la necesidad de fomentar una mayor concienciación sobre el uso responsable de los recursos sanitarios.

En algunos países europeos, se han implementado medidas para reducir el despilfarro de medicamentos, como un mayor control en la dispensación de fármacos o la implementación de copagos simbólicos para evitar retiradas innecesarias. "Quizá en España deberíamos plantearnos algún sistema que evite que la gente retire medicamentos sin necesitarlos", reflexiona Claudia.

Mientras tanto, el problema sigue sin resolverse, y las farmacias continúan viendo casos similares a diario. "Ojalá la gente se diera cuenta del impacto que tiene esto en el sistema de salud y en los que realmente necesitan la medicación", concluye la farmacéutica.