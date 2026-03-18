La Xunta recibe doce ofertas para construir 49 viviendas de promoción pública en una parcela de O Bertón, en Ferrol

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), ha recibido un total de doce ofertas para ejecutar las obras de construcción de 49 viviendas de promoción pública en la parcela 13 del polígono de O Bertón, en Ferrol. Se trata de una parcela previamente urbanizada por la Xunta.

El proyecto, que supondrá una inversión superior a los 8,1 millones de euros, contempla la edificación de dos bloques continuos de cuatro y cinco plantas, ambos con cubierta plana, dando continuidad a las líneas de cornisa establecidas en el planeamiento urbanístico.

El edificio contará con una planta sótano destinada a garajes y trasteros, mientras que la planta baja albergará los portales de acceso, trasteros y locales comerciales.

Las viviendas se distribuirán en tipologías de dos, tres y cuatro dormitorios, incluyendo también viviendas adaptadas de tres dormitorios.

Esta promoción es la séptima impulsada por el Gobierno gallego en Ferrol, que suma un total de 353 nuevas viviendas públicas en distintas fases de ejecución.