El Granada CF pide calma y niega su venta

El Granada CF ha querido salir al paso de las informaciones sobre la posible venta del club rojiblanco con un comunicado negando la posibilidad de que ninguna operación esté cerrada o se vaya a cerrar pronto

Este es el comunicado oficial:

Ante las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación en relación a una supuesta venta confirmada del Granada Club de Fútbol, el Club desea aclarar que dichas noticias no son ciertas y que estamos investigando la fuente y motivación de la desinformación.

Desde la entidad queremos trasladar un mensaje de continuidad y tranquilidad a nuestra afición, instituciones, colaboradores y a todos los profesionales que forman parte del Club.

En estos momentos, todos los esfuerzos de la entidad están centrados en la consecución de los objetivos deportivos de la temporada, así como en el impulso de los proyectos estructurales que refuerzan el crecimiento y la estabilidad del Granada Club de Fútbol a medio y largo plazo.

Agradecemos el apoyo constante de nuestra afición y reiteramos nuestro compromiso con el presente y el futuro del club.

La Presidenta del Consejo de Administración.

Sophia Yang.