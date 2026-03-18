NOTICIA COPE
Quintana vuelve a reunir a los precandidatos a liderar el PSOE de Extremadura en busca de un consenso que no existe
El presidente de la gestora convoca dos reuniones en menos de 24 horas para impulsar una lista única, pero la división entre los aspirantes a la secretaría general hace inevitable las primarias
Badajoz - Publicado el
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El PSOE de Extremadura vive horas decisivas para definir su rumbo y futuro liderazgo. Horas de muchas llamadas y encuentros. COPE adelantó la celebración de una reunión entre el presidente de la gestora, José Luis Quintana, y los cinco precandidatos -también el alcalde de Olivenza, aunque haya dado un paso al lado públicamente-, el pasado lunes en Mérida. Tras esa reunión, COPE también puede confirmar que ha habido un segundo encuentro este martes en Badajoz. Dos en menos de 24 horas. El objetivo es claro: impulsar una lista única y evitar las primarias.
Los precandidatos mantienen el pulso
Tras el segundo encuentro, los protagonistas se dejaron ver en una terraza del centro de Badajoz en un aparente gesto de unidad. Sin embargo, la división persiste. Soraya Vega, apoyada por Gallardo y Lemus, mantiene su precandidatura y aglutina avales en la provincia de Badajoz.
La clave reside en los otros tres candidatos, donde ya existen conversaciones. Entre los tres, pero, especialmente, entre Díaz Farias y Blanca Martín, por un lado, y Díaz Farias y Sánchez Cotrina, por el otro.. Sobre la mesa está la posibilidad de forjar acuerdos o incluso explorar una bicefalia para ganar fuerza frente a Vega. Ni Martín ni Díaz Farias han dicho aún la última palabra en la carrera por liderar al partido.
La batalla de los avales no es definitiva
La primera fase, la recogida de avales, finaliza el próximo lunes y servirá para medir las fuerzas de cada aspirante. Sin embargo, en el partido se recuerda el precedente de lo ocurrido entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, cuando la primera ganó en avales para después perder las primarias. La carrera por liderar el socialismo extremeño no ha hecho más que empezar.
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