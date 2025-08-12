La Xunta licita la reforma del Hospital Naval de Ferrol para crear un área de salud mental infanto-juvenil

El conselleiro Sanidade durante una visita a las obras que se realizan en el Hospital Naval de Ferrol

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade, ha publicado este lunes, 11 de agosto, en el Portal de Contratos de Galicia la licitación para la segunda fase de la reforma del Hospital Naval de Ferrol. Con un valor de 282.960 euros, el proyecto busca completar la nueva área infanto-juvenil de salud mental, una iniciativa que destinará más de 800 metros cuadrados a la atención de los más jóvenes.

Las empresas interesadas tienen hasta el 9 de septiembre para presentar sus ofertas. Esta segunda fase del proyecto, que abarca una superficie de 343,70 metros cuadrados, se centrará en la redistribución de espacios y la renovación de todas las instalaciones, incluyendo tabiques, carpintería y acabados.

El programa de necesidades para esta etapa incluye la creación de:

Dos despachos para psiquiatra

Un despacho para psicólogo

Un despacho de enfermería

Dos despachos para trabajo social

Cuatro consultas

Una sala de espera

Una sala de control

Cabe destacar que la separación entre los despachos de psicología y las áreas de terapia contará con biombos y persianas para permitir el seguimiento de los pacientes de forma discreta, si fuera necesario.

Esta licitación se enmarca dentro de un plan director más amplio para el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

El pasado mes de abril, la Xunta licitó la redacción del proyecto de la fase final, con un presupuesto de casi 4 millones de euros. El coste total estimado para las obras de la fase final y la fase previa del CHUF asciende a 87 millones de euros.