La Xunta licita la reforma del Hospital Naval de Ferrol para crear un área de salud mental infanto-juvenil
La inversión de más de 282.000 euros se destinará a la segunda fase de las obras en el ala 1C, que sumará nuevos despachos y consultas para ampliar la atención a la población más joven
Ferrol - Publicado el
1 min lectura
La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade, ha publicado este lunes, 11 de agosto, en el Portal de Contratos de Galicia la licitación para la segunda fase de la reforma del Hospital Naval de Ferrol. Con un valor de 282.960 euros, el proyecto busca completar la nueva área infanto-juvenil de salud mental, una iniciativa que destinará más de 800 metros cuadrados a la atención de los más jóvenes.
Las empresas interesadas tienen hasta el 9 de septiembre para presentar sus ofertas. Esta segunda fase del proyecto, que abarca una superficie de 343,70 metros cuadrados, se centrará en la redistribución de espacios y la renovación de todas las instalaciones, incluyendo tabiques, carpintería y acabados.
El programa de necesidades para esta etapa incluye la creación de:
Dos despachos para psiquiatra
Un despacho para psicólogo
Un despacho de enfermería
Dos despachos para trabajo social
Cuatro consultas
Una sala de espera
Una sala de control
Cabe destacar que la separación entre los despachos de psicología y las áreas de terapia contará con biombos y persianas para permitir el seguimiento de los pacientes de forma discreta, si fuera necesario.
Esta licitación se enmarca dentro de un plan director más amplio para el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).
El pasado mes de abril, la Xunta licitó la redacción del proyecto de la fase final, con un presupuesto de casi 4 millones de euros. El coste total estimado para las obras de la fase final y la fase previa del CHUF asciende a 87 millones de euros.