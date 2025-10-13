La Xunta financia el embellecimiento de las rotondas del paseo litoral de la playa de A Magdalena, en Cabanas

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada del alcalde de Cabanas, Fernando Couce, supervisó este lunes los trabajos de recuperación, embellecimiento y tratamiento paisajístico del paseo litoral de la playa de la Magdalena que el Ayuntamiento está ejecutando con una aportación autonómica para la mejora de infraestructuras turísticas.

Los trabajos, que cuentan con una ayuda de la Agencia de Turismo de Galicia de cerca de 30.000 euros, consisten en la recuperación y tratamiento paisajística del trazado de este recorrido litoral, empleando las rotondas como elementos ornamentales vertebradores del paseo de la Magdalena. Así, se acondicionarán cinco rotondas de este paseo, dotando dos de iluminación tipo LED con control de color. En todas ellas se contempla la formación de geometrías, con el reposición de bordes desmontados y tres tipos de áridos de distintos colores con el fin de dotar de una iconografía reconocible estos elementos urbanos, realzando en mayor grado tanto la glorieta inicial como la última, en las que se representan el mar y la imagen de la playa de la Magdalena, símbolo del municipio.

El Ayuntamiento de Cabanas es el único beneficiario este año en el ámbito territorial de la Delegación de las ayudas a ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes para actuaciones de mejora en las infraestructuras turísticas, cuyo objetivo es lo de “fomentar la recuperación, la accesibilidad y la señalización de los recursos turísticos de cara a la consolidación de la oferta turística en las zonas rurales a través de la puesta en valor de su riqueza histórica, cultural, patrimonial y paisajística”, indicó la delegada.