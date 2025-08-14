La Xunta destina un millón de euros a ayudas para que jóvenes se incorporen al transporte profesional

La directora xeral de Movilidade, a la derecha, durante su visita a Narón

La Xunta de Galicia ha lanzado una nueva línea de ayudas, dotada con un millón de euros, para facilitar la incorporación de nuevos profesionales al sector del transporte. La directora xeral de Movilidade, Judit Fontela, junto con la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, presentó este miércoles, 13 de agosto, la iniciativa en Narón, visitando una autoescuela y un circuito de prácticas.

La orden de ayudas, publicada en esta misma jorandaa en el Diario Oficial de Galicia, tiene como objetivo subvencionar los gastos de obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) y los permisos de conducción de las clases C y D. Con esta medida, la Xunta busca dar respuesta a una demanda recurrente del sector, que afronta una importante carencia de personal cualificado para conducir vehículos de mercancías y de viajeros por carretera.

"Queremos dar respuesta a las quejas recurrentes del sector del transporte, debido a la carencia de personal que cumpla con los requisitos legales exigidos", explicó Judit Fontela. "También se trata de mejorar las posibilidades de empleabilidad de un sector de la población, ampliando sus competencias y su currículo", añadió.

El plazo para que las personas interesadas presenten sus solicitudes será del 1 al 31 de octubre de este año, o hasta que se agoten los fondos. Por su parte, las autoescuelas y empresas de formación que deseen adherirse como entidades colaboradoras dispondrán de un mes para hacerlo a partir de mañana, 14 de agosto. Las solicitudes de ayuda se gestionarán a través de estas entidades.

DETALLES

La orden incluye dos líneas de ayuda:

Permisos de conducción: Subvenciona la obtención de los permisos de las clases C, C1, C+E, D, D1 y D1+E.

Certificado de Aptitud Profesional (CAP): Cubre los cursos para obtener el CAP inicial o en su modalidad de ampliación, necesario para ejercer como conductor profesional.

El importe máximo de la ayuda es de 1.200 euros por persona para la obtención de los permisos o del CAP, con un tope de 3.900 euros si se solicitan ayudas para ambas líneas. En la modalidad de ampliación, la ayuda máxima será de 300 euros.

Para poder acceder a estas subvenciones, los solicitantes deben ser mayores de 18 años, estar empadronados en Galicia con anterioridad al 30 de octubre de 2024 y haber abonado los costes de los cursos y matrículas. Los cursos deben realizarse en Galicia a través de centros autorizados.

Estas ayudas se suman a las que la Consellería de Cultura e Xuventude publicará también este mes de agosto para la obtención de los permisos de conducción A2 y B, dirigidas a jóvenes de hasta 30 años en situación de desempleo.