Un fuerte temporal de lluvia obliga a cortar la AP-7 y varias carreteras en Tarragona

Las fuertes lluvias torrenciales que han caído durante la tarde de este domingo en la comarca del Montsià (Tarragona) han provocado graves inundaciones en la calzada que han obligado a cortar la autopista AP-7 al tráfico. La interrupción de la circulación afecta a ambos sentidos de la marcha en el tramo comprendido entre Ulldecona y Freginals.

Múltiples vías afectadas

Según ha informado el Servei Català de Trànsit, se han establecido desvíos obligatorios en l'Aldea para los vehículos que circulan en sentido sur y en Ulldecona para los que van en sentido norte. Además de la AP-7, otras carreteras de la zona se han visto afectadas, como la C-12 a su paso por Tortosa, la T-331 entre Ulldecona y Santa Bàrbara, y la TP-3311, que conecta la Sénia con Santa Bàrbara.

Problemas en el transporte ferroviario

El temporal también ha impactado en el transporte ferroviario. El servicio de la línea R16 de Rodalies de Catalunya ha quedado interrumpido y un tren se encuentra actualmente detenido en la estación de Ulldecona debido a la inundación de las vías. A raíz de esta situación, Protección Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat para emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril.

Para advertir a la población del riesgo, Protección Civil ha enviado una alerta masiva a los teléfonos móviles de los ciudadanos de la zona. Por su parte, los Bombers de la Generalitat han informado de una intensa actividad, recibiendo un total de 68 avisos por incidencias relacionadas con la lluvia entre las 17:30 y las 19:00 horas, de los cuales 61 se han concentrado en la comarca del Montsià.