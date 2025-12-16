La Xunta da luz verde a la reconversión de una mina en Moeche para reciclar residuos de construcción

La Xunta de Galicia ha concedido la luz verde ambiental a un proyecto destinado a la valorización, clasificación y almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición (RCD). La iniciativa se desarrollará en las instalaciones existentes de la explotación minera Setepontes nº 36, ubicada en el municipio coruñés de Moeche.

Según el Informe de Impacto Ambiental (IIA) emitido por la Consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático y publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), no se prevén efectos adversos significativos derivados del proyecto. Esta viabilidad está supeditada al estricto cumplimiento de los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental como en la propia resolución autonómica.

Condiciones para un impacto mínimo

El informe se ha elaborado dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. Durante este trámite, la documentación fue sometida a participación pública y se consultó a un total de nueve organismos interesados, cuyas valoraciones y condiciones se han incorporado al programa de vigilancia ambiental.

Las distintas entidades han concluido que el proyecto es viable siempre que se atiendan ciertas condiciones relacionadas con la protección de la atmósfera o la gestión y tratamiento de las aguas. Una vez emitido el IIA, el promotor deberá obtener todas las autorizaciones, licencias y permisos restantes para poner en marcha la actividad.

El objetivo del proyecto es implantar una nueva actividad de valorización, clasificación y almacenamiento de áridos reciclados en la explotación Setepontes, complementando así la actividad extractiva actual. La autorización para esta nueva labor de gestión de residuos dependerá de la vigencia de la autorización minera de la explotación.