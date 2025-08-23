La Xunta avanza en la construcción de una nueva rotonda en Neda para reforzar la seguridad vial

Además de Menéndez, en la visita de las obras estuvo el alcalde de Neda, Ángel Albariño

La Xunta de Galicia avanza en las obras de una nueva glorieta en el municipio de Neda, con el objetivo de mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico en el entorno de Xuvia. Los trabajos, con una inversión superior a los 405.000 euros, fueron supervisados este viernes, 22 de agosto, por el director de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), Francisco Menéndez.

La intervención, que tiene un plazo de ejecución de cinco meses, consiste en la reforma de la intersección en forma de "T" que une las carreteras AC-862 y AC-115. Según Menéndez, la nueva rotonda permitirá sustituir la regulación semafórica actual, lo que incrementará la fluidez del tráfico.

La glorieta tendrá un radio exterior de 16 metros y un anillo interior de 8 metros de diámetro con una pequeña zona verde. Las obras también incluyen la adaptación de los tramos de acceso y salida de las carreteras, así como la mejora de los entronques con viales locales, como un camino que actualmente presenta una visibilidad deficiente.

Además de la mejora del tráfico rodado, el proyecto busca solucionar la falta de aceras en un tramo de la AC-862 para dar continuidad al tránsito peatonal, lo que mejorará la accesibilidad y la seguridad de los vecinos de la zona.