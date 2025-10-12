La Chinata celebra 50 años de sabor y tradición

La empresa La Chinata celebró este sábado en NETASA, Plasencia, su 50 aniversario, reuniendo a autoridades, empleados y vecinos en un acto conmemorativo que repasó medio siglo de trayectoria.

La jornada comenzó por la mañana con una ruta guiada por la finca, mientras que el acto principal se celebró a partir de las 17:30 horas en las instalaciones.

Entre los asistentes destacó la presencia de la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, y el vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás.

El evento forma parte del programa de actividades que La Chinata ha organizado durante 2025 bajo el lema “50 años a tu Vera”, y sirve de homenaje a la historia de la empresa y al pimentón que ha llevado el nombre de La Vera y de Extremadura por todo el mundo.

Durante la celebración también se destacó la icónica lata de pimentón más grande del mundo, de 1,20 metros de altura, instalada en Plasencia para conmemorar la efeméride.