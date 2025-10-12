Cáceres celebra la “ECO-Fiesta de la Bicicleta” el próximo 9 de noviembre

Cadena 100 Cáceres y el Centro Comercial Ruta de la Plata organizan el próximo domingo, 9 de noviembre, a las 10:00 horas, la ECO-Fiesta de la Bicicleta, una actividad que invita a las familias cacereñas a disfrutar del deporte al aire libre mientras contribuyen al cuidado del medio ambiente.

Bajo el lema "¡Pedalea en familia y cuida el planeta!”, el evento busca fomentar la movilidad sostenible y la vida saludable entre los ciudadanos.

La marcha ciclista tendrá su salida en la Plaza Mayor y finalizará, como novedad este año, en el Parque Padre Pacífico, en la calle Londres, junto al Centro Comercial Ruta de la Plata. En caso de condiciones meteorológicas desfavorables, la llegada se trasladará al aparcamiento del Centro Comercial Ruta de la Plata.

HAZTE CON TU DORSAL PARA PARTICIPAR

Los interesados en participar pueden recoger su dorsal en Décimas (Centro Comercial Ruta de la Plata), Olimpiada Deportes, Pelin Bicicletas, Perfect Visions, tiendas Electrocash, GR-100 Cáceres Brand Store Specialized, Acosta Bike Center, Le Boutique Bike y Cadena 100 Cáceres.

No olvides llevar tu dorsal el día de la carrera porque podrás ganar muchos premios en los sorteos que se realizarán tras cruzar la meta, en una fiesta que tendrá lugar en el parque municipal del Padre Pacífico.

Se trata de una jornada familiar que ya se ha consolidado como una cita anual en la que deporte, sostenibilidad y convivencia van de la mano.

La organización destaca que se trata de una actividad abierta a todas las edades, ideal para disfrutar en grupo y concienciar sobre la importancia de cuidar el planeta mediante hábitos responsables de movilidad.

La ECO-Fiesta de la Bicicleta cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, MusiCar Publicidad y El Periódico Extremadura.

Toda la información sobre el recorrido, normas de participación y recomendaciones se encuentra disponible en la página web del Centro Comercial Ruta de la Plata, accesible mediante el código QR incluido en el cartel oficial del evento.