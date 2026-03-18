La Xunta adjudicará en abril la rehabilitación integral del colegio A Gándara de Narón con una inversión de casi 1,5 millones

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se reunió en la mañana de este martes con la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro (TEGA), para hacer balance de las actuaciones realizadas en los centros educativos del municipio, donde desde 2009 se han invertido 2,75 millones de euros en obras.

Durante el encuentro, el titular del departamento educativo de la Xunta de Galicia avanzó a la regidora municipal que está previsto adjudicar en el mes de abril la obra de rehabilitación integral del colegio de A Gándara, cuyo contrato se licitó por cerca de 1,5 millones de euros.

La intervención contempla el aislamiento térmico de la fachada mediante un sistema SATE, que además modernizará la imagen del edificio, así como la sustitución de las carpinterías exteriores por otras de alta eficiencia energética que mejorarán el aislamiento térmico y acústico. También se instalará una nueva cubierta de panel sándwich con aislamiento de lana de roca y un lucernario de placas translúcidas planas de policarbonato celular. A mayores, se mejorará la accesibilidad del centro con la instalación de una rampa en la fachada posterior y se colocarán falsos techos con luminarias led en el interior del colegio.

EN PONTE DE XUVIA

El conselleiro también anunció a la alcaldesa que su departamento está preparando una actuación en la cubierta del Colegio Plurilingüe Ponte de Xuvia, con un presupuesto estimado de cerca de 50.000 euros, que se llevará a cabo este mismo año. Además, en la planificación de la Consellería están incluidas, para los próximos ejercicios, mejoras en el CEIP Plurilingüe Virxe do Mar, en el CEIP A Solaina y en el Instituto As Telleiras. En este sentido, la Consellería analizará el informe técnico municipal sobre las necesidades trasladado en el marco de la reunión.

Rodríguez destacó la importancia de la colaboración entre administraciones a la hora de realizar obras de mejora y conservación en los centros educativos, de manera que los ayuntamientos también ejerzan sus competencias en esta materia, en concreto en la conservación y mantenimiento de las instalaciones de los centros de Educación Infantil y Primaria.

En el encuentro participaron también el secretario xeral técnico de la Consellería, Manuel Vila, y la concejala de Educación, Olga Ameneiro.