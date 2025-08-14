Xoana, la artista de O Porriño que regresa a los escenarios con un nuevo disco

Tras cuatro años de silencio musical, la artista gallega Xoana regresa con fuerza y se sube de nuevo a los escenarios. La joven de 26 años, originaria de O Porriño, formará parte del cartel del concierto de Cadena 100 el próximo 23 de agosto en la Plaza de Armas de Ferrol, donde tendrá la oportunidad de presentar en directo su nueva canción, "En secreto".

En una entrevista en COPE Ferrol, Xoana compartió su entusiasmo por este nuevo capítulo en su carrera. "Tengo muchas ganas de poder tocar la canción en directo, por fin," comentó, visiblemente ilusionada.

La artista, que lanzó su primer disco "Dardos" en gallego en 2019, explicó que ha estado guardando sus nuevas canciones durante mucho tiempo, buscando el momento oportuno para lanzarlas. "Ya me quemaban en el bolsillo", confesó.

El nuevo álbum de Xoana, que verá la luz a finales de este año, ha sido un proyecto meticuloso y de gran dedicación. Grabado en España y producido, mezclado y masterizado en Los Ángeles por el reconocido Carlos Rodgarman, el disco ha sido un proceso que ha priorizado la calidad sobre la prisa. "Prefería dilatarlo un tiempo para que los temas fueran literalmente lo que buscaba, para no arrepentirme," aseguró.

A pesar de las dificultades del mundo de la música, Xoana tiene una meta clara: profesionalizarse cada vez más. "Mi mayor ilusión sería poder profesionalizar más el campo de la música," afirmó, reconociendo que este nuevo trabajo es como "aprender de cero".

Para ella, el proceso de creación es lo que más disfruta: "Componer, ensayar, hablar con los músicos... ese es el proceso que a mí me gusta, es la parte que más me motiva".

Cuando se le pregunta por su estilo musical, Xoana lo define como un equilibrio entre "temas muy duros, tratados de una manera más sencilla," con un juego constante de "claroscuros". Sus letras, 100% de su autoría, reflejan esta dualidad.

Aunque el camino es largo y requiere un esfuerzo constante, Xoana tiene claro que la música es una parte fundamental de su vida. "Aunque no pudiera llegar a vivir de la música, sería una parte de mi vida que no quitaría nunca", concluyó.

Para ella, todo gira en torno a tener el tiempo para componer y crear.

Los oyentes de COPE Ferrol y los asistentes al concierto de Cadena 100 tendrán la oportunidad de ver a Xoana en acción el 23 de agosto, un evento que la artista espera con gran ilusión para poder compartir su música con el público.